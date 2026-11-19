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Euskal alderdien arteko eztabaida ETB1en, osorik
Jose Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) eta Lander Martinez (Fronte Zabala) izan dira eztabaidan. Saioa lau ataletan banatu da, eta alderdi politikoek Euskadiren etorkizunari buruzko beren proposamenak eta ikuspegiak azalduko dituzte.
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