Xik, Trumpek eta Putinek hiru potentzien arteko elkarrizketa aldarrikatu dute, nazioartean bakea eta egonkortasuna finkatzeko
Armagabetze nuklearraz eta Ukrainako eta Irango gerretarako konponbideaz gain, teknologia eta adimen artifizialaren arloko koordinazioaz ere hitz egin dute, potentzia handien arteko talka komertzial eta estrategiko berriak saihestea baitzuten xede. Hiru herrialdeek adostu dute petrolioaren ekoizpena eta horniketa handitzea.
Txinako, AEBko eta Errusiako presidenteek hiruko bilera historikoa egin dute gaur Shenzhen hirian (Txina). Goizetik iritsi dira hiru mandatariak (Xi Jinping, Donald Trump eta Vladimir Putin) ordu eta hogei minutu inguru iraun duen hitzordura.
Armagabetze nuklearraz eta Ukrainako eta Irango gerretarako konponbideaz gain, teknologia eta adimen artifizialaren arloko koordinazioaz ere hitz egin dute, potentzia handien arteko talka komertzial eta estrategiko berriak saihestea baitzuten xede.
Presidenteek etengabeko elkarrizketa itundu dute arma nuklearrak ugaritu ez daitzen, Nazio Batuen Erakundea berritzeko ildoak itxi dituzte eta Nazioarteko Zigor Auzitegiaren aurka agertu dira.
NBEren egoerari dagokionez, erakundea berritzeko konpromisoa hartu dute, helburu dutelako "mundu mailako erronkei modu eraginkorragoan erantzutea eta bakeari eta nazioarteko segurtasunari eusteko misioa behar bezala betetzea".
Hiru potentzien arteko elkarlana
Goi bileran, hiru herrialdeek bat egin dute "nazioarteko bakea eta egonkortasuna lortzeko bidean" hiru potentziak elkarlanean aritu behar direla nabarmentzeko orduan.
"Txina, Errusia eta AEB eredu izan behar dira aliantzak sortzen, mundu mailako erronkei erantzuteko, bakean bizitzeko eta nazioartean egonkortasuna finkatzeko", esan du txinatar presidenteak.
Jinpingek, bestalde, arma nuklearrak debekatzea eta desagerraraztearen alde egin du.
Gai horri helduta, Trumpek Washingtonen jokabidea goraipatu du, etsai dituen potentziekin elkarrizketa zuzenean konpontzeko duen gaitasuna azpimarratuta. "Bakea ezin da lortu elkarrizketarako eta eztabaidarako aukerei atea itxita".
Petrolioaren ekoizpena eta horniketa handitzea adostu dute
Txinak, Errusiak eta AEBk mundu osoan petrolioaren ekoizpena eta horniketa handitzea adostu dute, bilera amaitutakoan Txinako komunikabideek zabaldu duten bake hitzarmenaren arabera.
Armagabetze nuklearra
Armagabetze nuklearraz ere jardun du Trumpek. Gai korapilatsua dela jakitun, onartu egin du "behin armak esku artean izanda, oso zaila da ez erabiltzea".
Ukrainako gerra
Ukrainako gerrari dagokionez, hiru herialdeetako ordezkariek iritzi diote beren erantzukizuna "nazioarteko segurtasuna eta bakea bermatzea" dela. Era berean, bat egin dute gatazken amaierei irtenbidea bilatzeko asmoan, besteak beste, 2022an hasitako Ukrainako gerra mintzagai hartuta.