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Xi, Trump eta Putinen arteko bilera historikoa hasi egin da, Txinako Shenzhen hirian
Xi Jinping Txinako presidenteak, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak Shenzhenen (Txinako hego-ekialdea) egiten ari dira hiru aldeko bilera: armagabetze nuklearrara eta Ukrainako eta Irango gerra izango dute hizpide, besteak beste.
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