Ukrainak Krimeako zubia kaltetu du eta Errusiak berrituko dutela iragarri du
Tripulaziorik gabeko droneekin egindako erasoak zubiaren egitura kaltetu du. Errusia Krimeako penintsularekin lotzen du Europako zubi luzeenak.
Krimeako zubiari bi aldiz eraso egin dio Ukrainak azken 24 orduetan, eta bi arkuetako bat kolapsatu du. Azpiegiturak balio sinboliko handia du, Ukrainako penintsulak Errusiarekin bat egitearen erakusle baita, duela hamarkada bat baino gehiago okupatu ondoren.
Errusiako agintariek jakinarazi dutenez, 1.441 drone bota dituzte bart gauean eta 1.336 bezperan, eta zubian eragindako "egiturazko kalteak" onartu dituzte.
Volodímir Zelenski Ukrainako presidenteak adierazi duenez, eraso hau erantzun gisa ulertu behar da, Errusiak Ukrainako azpiegituren aurka egindako erasoen aurrean. "Mundu guztiak ikus ditzake Errusiako lurraldetik Ukrainako Krimearako igarobide militarrean izandako kalteak", nabarmendu du.
Balio sinboliko handia
Biaduktua, 19 kilometroko luzera duena, Europako luzeena da, eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak inauguratu zuen 2018ko maiatzean. Errusiak eraikitako garraio azpiegitura garrantzitsuenetako bat da, egungo presidentea duela mende laurden baino gehiago boterera iritsi zenetik.
Hala ere, Krimeako Sebastopoleko gobernadoreak herritarrak lasaitu nahi izan ditu, zubia merkantziak garraiatzeko "ia ez zela erabiltzen" esanez, eta, beraz, garrantzia kendu dio herritarren ongizatean izan dezakeen eraginari.