Ehunka mila lagun atera dira kalera Pragan, hedabide publikoen independentziaren alde
Milion chvilek pro demokracii -Milioi bat Une Demokraziagatik- erakundeak deitutako mobilizazioa 1993an independentzia lortu zutenetik inoiz egin den manifestaziorik jendetsuena izan da.
400.000 pertsona inguru atera dira igande honetan Pragako Letna plazara, deitzaileen arabera, Gobernuak hedabide publikoen emisioak jasotzeko lizentziaren ordainketa Estatuaren zuzeneko finantzaketarekin ordezkatzeko duen asmoa salatzeko.
Milion chvilek pro demokracii -Milioi bat Une Demokraziagatik- erakundeak 1993ko independentziaz geroztik egin den manifestaziorik jendetsuena lortu du.
Komunikabideen erreforma arbuiatzeaz gain, bertaratutakoek politika judiziala, kulturala, segurtasunari lotutakoa, osasunaren ingurukoa eta ingurumen politika gaitzetsi dituzte, modu baketsuan igaro den protesta batean, Poliziak baieztatu duenez.
Andrej BabisTxekiako lehen ministroak desadostasunerako eskubidea errespetatzen duela adierazi du protestaren ostean, baina planteatutako argudioak baztertu ditu. "Finantzaketa sistema aldatu egingo da. Inork ez ditu hedabide publikoak kontrolatu nahi. Inork ez die esan eta egin behar dutena diktatu nahi. Inork ez ditu nazionalizatu nahi. Hau egiten dugu sistema zaharkituta dagoelako eta Europa gehiena bide beretik doalako, eta beste herrialde batzuk egiten ari direlako", adierazi du Babisek.
Deialdia egin duen Milioi bat Une Demokraziaren alde erakundeko presidenteak, Mikulas Minar-ek, berriz, Gobernuko kideak gonbidatu ditu abenduaren 2an Svand Antzokian adituekin eztabaidatzeko.
Ekitaldian, kultura, musika, atleta, enpresari, filantropo, nekazari eta ekologista ezagunek ere parte hartu dute.