Jensen Huang Nvidiako CEOak dimititu egin du, eskandaluen ondorioz
Huangek (63 urte) Alice Huang enpresari eta ustezko espioi txinatarrarekin egun duen ezkontzaz kanpoko harremana agerian geratu ondoren utzi du kargua. Aferak krisi larria eragin du enpresan.
Jensen Huangek, Nvidiaren sortzaileetako batek, dimititu egin du, gaur, ostegunarekin, AEBko erraldoi teknologikoaren presidente, kontseilari delegatu eta zuzendaritza batzordeko kide gisa. Testuinguru horretan, Colette Kress izendatu du bitarteko zuzendari exekutibo, eta Harvey C. Jones izendatu du kontseiluaren presidente.
Ostegun arratsaldean igorritako ohar ofizial batean, enpresako zuzendaritza batzordeak iragarri du berehala hasiko dela kontseilari delegatu bila, eta eskerrak eman dizkio Huangi konpainia sortu zuenetik igaro diren 33 urteetan egindako "ekarpen neurtezinengatik".
Erabakia konpainian eragindako ospe krisi larri baten baitan jazo da, 63 urteko Huangek Alice Huang enpresariarekin duen ezkontzaz kanpoko harremana agerian geratu ondoren. AEBko inteligentzia komunitateak Txinako ustezko espioitzat jo du emakumea.
Colette Kressek, 2013ko irailetik Nvidiako presidenteorde exekutibo eta finantza zuzendariak, ia 25 urteko ibilbidea egin du Ciscon eta Microsoften. Egungo finantza erantzukizunei eutsi egingo die, aldi baterako lidergoa duen bitartean.
Era berean, zuzendaritza batzordeak Harvey C. Jones izendatu du, Synopsysen kontseilari delegatu eta presidente exekutibo ohia, enpresaren historian batzordearen lehen presidentea izango da, orain arte halakorik ez zegoelako.
"Colettek Nvidia lideratzen lagundu du ezohiko hazkunde aldi batean, eta gure negozioaren, bezeroen, eragiketen eta posizio finantzarioaren ezagutza sakona du", ziurtatu du Jonesek komunikatuan.
Joan den igandean, Huangek barkamena eskatu zuen bere emaztearekiko "desleiala" izateagatik, kasua ikertzeko asmoz kontseiluak Wachtell Lipton bulegoa kontratatu zuen bitartean. Finantza-merkatuetan, Nvidiaren akzioak % 12 jaitsi ziren Wall Street ireki aurretik.
Nvidiak % 7,45 behera egin du burtsan
Nvidia teknologikoaren akzioak % 7,45 jaitsi dira Wall Streeteko saioaren hasieran, konpainiak Jensen Huangen irteera iragarri ondoren.
Azken astean pilatutako galerei gehitu behar zaie gaurko beherakada; izan ere, Nvidiak 206,69 dolarrekin itxi zuen azaroaren 3a, eskandaluaren aurretik, eta 173,73 dolarrera jaitsi zen asteazkenean, % 15,9ko beherakada.
Osteguneko takatekoarekin, enpresak % 22 inguruko atzerakada metatu du. Gainera, burtsaren beherakada Nvidiak azaroaren 17rako aurreikusitako hiruhilekoko emaitzak aurkeztu baino egun batzuk lehenago gertatu da.