Nvidia Jensen Huang kargugabetzea aztertzen ari da, espioitza kasuari bigarren harreman bat gehitu zaiolako
Txinaren zerbitzura omen dagoen espioi batekin izandako harremana publiko egin zen asteburuan, eta, orain, bigarren maitasun-harreman izatea bat leporatu diote, enpresako exekutibo batekin. Konpainiak, baina, oraingoz ez du jakinarazpen ofizialik igorri; bien bitartean, eskandaluak zuzenean eragin du merkatuetan.
Polemikak bere horretan dirau Nvidia enpresa teknologikoan, Jensen Huang zuzendari exekutiboaren inguruko ustezko desleialtasunen ondorioz. Hala, zuzendaritza-batzordeak premiazko bilera egin berri du enpresaburuaren etorkizuna aztertzeko, baina oraindik ez du ohar ofizialik plazaratu.
Krisia asteburuan lehertu zen, Huangek Alice Huangekin harremana izan zuela baieztatu ondotik. Estatu Batuetako inteligentzia-agentziek uste dute emakumeak Txinaren aldeko espioi gisa lan egiten duela, eta gertutasun hori baliatu zuela milaka milioi dolarreko balioa duten txip aurreratuak Pekinera legez kanpo bidaltzeko, eta horrek arau komertzialak urratzea dakar.
Harreman horrek zalaparta handia eragin badu ere, ez da bakarra. Izan ere, The Wall Street Journal egunkariak adierazi duenez, Huangek beste harreman bat ere izan du Kimberly Powellekin, konpainiako goi-exekutibo batekin.
Nvidiako kontseilari delegatua kargutik kentzeak kolpe gogorra lekarke enpresaren lidergorako, adimen artifizialaren aldeko lasterketa globalaren une kritiko batean; izan ere, konpainiak nagusitasun osoz menderatzen du merkatu hori.
Galerak, Wall Streeten
Eskandaluak eragin nabarmena izan du merkatuetan. Wall Streeten asteazkenean % 2,87ko gorakada izan arren, Nvidiak 430.000 milioi dolar inguru galdu zituen burtsan, enpresaburuak harremanak aitortu eta ondorengo bi egunetan.
"Espioitza" aitzakia gisa ez erabiltzeko eskatu dio Txinak AEBri
Mao Ning Txinako Atzerri Ministerioaren bozeramaileak ostegunean prentsaurreko batean defendatu duenez, Txinaren aurrerapen zientifiko eta teknologikoa "bere berrikuntzagatik" eta lankidetza irekiagatik izan da.
Horren harira, "espioitza-kontakizunak" asmatzeari uzteko eskatu du, "blokeo teknologiko bat ezartzeko aitzakiak bilatzeko" erabiltzen direla iritzita.