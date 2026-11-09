Nvidia enpresaren zuzendaria ikertzen ari dira, espioi txinatar batekin izandako harremanagatik
Jensen Huang enpresari amerikarra emaztearekiko desleiala izan zen, Alice Huang enpresari txinatarrarekin zebilelako; AEBko inteligentzia zerbitzuen arabera, emakumea Pekinen kolaboratzaile izan liteke.
Hiru osagaiko nazioarteko eskandalua: ustezko Txinaren espioitza, desleialtasuna eta enpresa-jarduera. AEBko Nvidia enpresan, adimen artifizialeko (AA) hardware eta softwarean liderrean, horixe gertatu da, eta enpresaren Administrazio Kontseiluak ikerketa independente bat abiarazi du. Antza denez, Jensen Huang kontseilari delegatuak harremanak izan zituen Alice Huang enpresari txinatarrarekin eta, Estatu Batuetako inteligentzia txostenen arabera, Txinako Gobernuaren espioia zen.
Konpainiaren Zuzendaritza Batzordeak jakinarazi duenez, "ikerketa independente bati ekin dio, Huang sortzaile eta zuzendari exekutiboa atzerriko inteligentzia operazio baten jomuga izan dela dioten informazioak direla eta".
Komunikatua baino ordu batzuk lehenago, Axios hedabideak argitara eman zuen Jensen Huang enpresariak langileei igorritako mezua, eta horretan emaztearekiko desleialtasuna aitortu zuen: "Nire ekintzek min egin diete nire emazteari eta seme-alabei. Ez dago aitzakiarik egin dudana egiteko", zioen. Ondoren, The New York Timesek jakitera eman zuen Trumpen gobernuak enpresari txinatarra seinalatzen zuela (Alice Huang izenez identifikatu zuten, eta Nvidiaren zuzendariarekin harreman bat izan zuen), Txinako Segurtasun Ministerioko espioi gisa.
Ameriketako Estatu Batuetako dokumentazioaren arabera, emakumea kontratatuta zegoen enpresariari buruzko datuak biltzeko. Pekineko espioitza agentzia handienaren helburua zen AEBko txipei buruzko informazio gehiago lortzea eta txip aurreratuenak Txinaren esku jartzeko eragina izatea.
Afera, beste kolpe bat enpresarako
Enpresaren esanetan, "ez dago arrazoirik pentsatzeko segurtasun nazionala eta Nvidiaren sekretuak arriskuan egon direla", eta "kontseiluak segurtasun nazionalari eta ekonomikoari ematen dio lehentasuna, Nvidiaren eta bere akziodunen interesetarako funtsezkoa baita".
Albistea baieztatu berri, konpainiaren akzioek %6 egin dute behera burtsan, eta urriaren hasieran izandako maximo historikoetatik % 26ko beherakada metatu dute. Hauteskunde emaitzek ere eragina izan zuten konpainian, demokraten garaipenak AA proiektuen garapena geldiaraz lezakeelako.