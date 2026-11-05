Azaroaren 9an hasiko da Turkian COP31 klima bilkura konpromisoak akordio bihurtzeko erronkarekin
Beste goi bilera klimatiko batzuek ez bezala, aipatutako honek ez du iragarpen handi bat aurreikusten, helburua beste bat delako: dagoeneko hitzartutako gaiak praktikan jartzea, hau da, promesetatik ekintzetara igarotzea. Horretarako, bi herrialde izango ditu buru bilkurak; Turkia eta Australia.
Bete da azkenean Zientziak hamarkadetan zehar egindako ohartarazpena: krisi klimatikoa errealitate bat da aspaldi handian, eta ezohiko bero boladak, sute handiak eta hondamendiak ekarri ditu berarekin. Horri erantzuteko orduan, estatuen gaitasuna kolokan ikusi da hainbatetan, eta Turkian datorren astean NBEk egingo duen COP31 klimaren bilkurara etxeko lanak egin gabe doaz gobernuak.
Azaroaren 9an hasiko da COP31 Antalyan (Turkia), non gero eta nabarmenagoa den krisi klimatikoaren eta nazioarteko erantzunaren arteko desfasea mahaigaineratuko duten. Izan ere, estatuek eman dituzte dagoeneko krisiari aurre egiteko zenbait urrats, baina ez egoerak eskatzen duen abiaduran.
Beste goi bilera klimatiko batzuek ez bezala, aipatutako honek ez du iragarpen handi bat aurreikusten, helburua beste bat delako: dagoeneko hitzartutako gaiak praktikan jartzea, hau da, promesetatik ekintzetara igarotzea. Horretarako, bi herrialde izango ditu buru bilkurak; Turkia eta Australia.
Beroaldi globalari eustea dute orain erronka, eta berotze atalasearen azpitik lehenbailehen jartzea.
2024tik 2025era munduko gas isuriak apenas aldatu ziren, eta oraindik ere altuegiak dira: egungo joerarekin, planeta 2,8 gradu berotuko da mende amaierarako.
Adituek, baina, berotzea gehienez 1,8 gradura mugatu dute, eta 2100. urtean 1,5 gradura edo gutxiagora jaistea nahi dute. Hori lortzeko, beharrezkoa da 2035erako gas isuriak % 45 murriztea.
Estatuek horretarako hartu dituzten konpromisoekin, ordea, % 11 eta % 15 artean murriztuko lirateke isuriak 2025 eta 2035 artean.
Antalyan, gobernuek arrakala hori nola itxi aztertu beharko dute. Elektrifikazioa bizkortzeko eta dirua mugitzeko neurriak adostu beharko dituzte, garapen bidean dauden herrialdeek beren plan klimatikoak aplikatzeko aukera izan dezaten.
Energia berriztagarriek zuzentzen dute bidea
Kontrapuntu gisa, energia berriztagarrien aurrerapena dago; izan ere, 2015eko Parisko akordio historikotik, argindarra sortzeko gaitasuna orduan aurreikusitakoa baino hiru aldiz azkarrago hazi da, eta eguzki hedapen fotovoltaikoa zazpi aldiz handitu da.
COP31ren Turkiako Presidentetzak bultzada hori aprobetxatu nahi du energiaren munduko kontsumoan argindarraren proportzioa handitzeko, egungo % 20tik % 35era, 2035erako.
Bilkuran parte hartuko ez duen AEBren eta handinahi txikiagoa duen Europar Batasunaren eginkizunetatik harago, Txinaren papera nabarmenduko dute, teknologia garbiak ekoizteko eta esportatzeko duen gaitasunagatik, funtsezkoa izango baita munduko trantsizio energetikorako.
Ekologistek anbizioa eskatu diote COP31 riPlanetak 1,5 graduko berotzea aldi baterako gaindituko duela aurreikusten denez, eta nazioarteko konpromisoak erritmo eskasean ari direnez aurrera egiten, Espainiako erakunde ekologista nagusiek anbizio politiko handiagoa eskatzen dute klimaren gailurraren aurrean (COP31), Turkian, klima-aldaketaren aurkako borrokarako une kritiko batean.
Antalyan (Turkia) COP31 Ekologistak Martxan, Greenpeace, WWF eta SEO/BirdLife elkarteek egun gutxi falta direnean ohartarazi dute orain arte hartutako neurriak ez direla nahikoa berotze globala geldiarazteko, eta emisioen murrizketa bizkortzea, finantzaketa handitzea eta erregai fosilak bertan behera uztea eskatu dute.