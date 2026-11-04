ZIBERERASOA FRANTZIAN
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Frantziako odol-bankuek zibererasoa jasan dute, eta hozkailuetako tenperatura muturreraino igo dute

Alarma-sistemek garaiz hauteman zituzten gorabeherak, eta laginak beste instalazio batzuetara eramatea ahalbidetu zuten. Osasun Ministerioak baztertu egin du osasun-eraginik eta odol-produktuen galerarik izan denik.

(Foto de ARCHIVO) Bolsas de sangre del Banco de Sangrer y Tejidos de Zaragoza EUROPA PRESS 29/9/2026

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantziako hiru odol-bankuk zibererasoa jasan zuten astelehenean, eta odol-laginak gordetzeko hozte-sistemak aldatu behar izan zituzten. Hozkailuen tenperatura izugarri igo zen, baina ez zen osasun-arazorik izan, zaintza- eta alarma-sistemei esker, Frantziako Osasun Ministerioak jakinarazi duenez.

Le Canard Enchaîne astekariaren arabera, pirata informatikoak Coolworld enpresaren kontrol-sistemetan sartu ziren, eta hotz-ganbera batzuen tenperatura 30 gradu zero azpitik 110 gradu zero gainera igo zuten.

Alarma-sistemek laginak hondatzea saihestu zuten

EFSren sistema informatikoei zuzenean eraso ez bazieten ere, hotz-ganberen funtzionamendu-parametroak aldatzeko saiakerak hauteman zituzten. Alarma-sistemei esker, gorabeherak azkar identifikatu eta produktuak beste instalazio batzuetara eraman zituzten, prebentzioz.

Osasun Ministerioak baieztatu duenez, ez zen osasun-arazorik izan, eta ez zen odol-produkturik galdu.

Europako supermerkatuei egindako erasoen ondoren

Europako dozena bat herrialdetako supermerkatuen eta beste saltoki batzuen aurkako zibererasoen ondoren gertatu da eraso hau. Pirata informatikoek urrutitik manipulatu zituzten hozte- eta izozte-sistemak, eta galera ekonomikoak eragin zituzten.

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