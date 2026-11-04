Frantziako odol-bankuek zibererasoa jasan dute, eta hozkailuetako tenperatura muturreraino igo dute
Alarma-sistemek garaiz hauteman zituzten gorabeherak, eta laginak beste instalazio batzuetara eramatea ahalbidetu zuten. Osasun Ministerioak baztertu egin du osasun-eraginik eta odol-produktuen galerarik izan denik.
Frantziako hiru odol-bankuk zibererasoa jasan zuten astelehenean, eta odol-laginak gordetzeko hozte-sistemak aldatu behar izan zituzten. Hozkailuen tenperatura izugarri igo zen, baina ez zen osasun-arazorik izan, zaintza- eta alarma-sistemei esker, Frantziako Osasun Ministerioak jakinarazi duenez.
Le Canard Enchaîne astekariaren arabera, pirata informatikoak Coolworld enpresaren kontrol-sistemetan sartu ziren, eta hotz-ganbera batzuen tenperatura 30 gradu zero azpitik 110 gradu zero gainera igo zuten.
Alarma-sistemek laginak hondatzea saihestu zuten
EFSren sistema informatikoei zuzenean eraso ez bazieten ere, hotz-ganberen funtzionamendu-parametroak aldatzeko saiakerak hauteman zituzten. Alarma-sistemei esker, gorabeherak azkar identifikatu eta produktuak beste instalazio batzuetara eraman zituzten, prebentzioz.
Osasun Ministerioak baieztatu duenez, ez zen osasun-arazorik izan, eta ez zen odol-produkturik galdu.
Europako supermerkatuei egindako erasoen ondoren
Europako dozena bat herrialdetako supermerkatuen eta beste saltoki batzuen aurkako zibererasoen ondoren gertatu da eraso hau. Pirata informatikoek urrutitik manipulatu zituzten hozte- eta izozte-sistemak, eta galera ekonomikoak eragin zituzten.