Lehendakaria: "AEBko gizarteak bere herrialdearen norabide politikoa aldatzea erabaki du"
Bestalde, EH Bilduren arabera, "AEBn ere indarra galdu eta atzera egin du bloke erreakzionarioak".
Imanol Pradales lehendakariaren ustez, Alderdi Demokratak hauteskundeak irabazita, AEBetako gizarteak "bere herrialdearen norabide politikoa aldatzea erabaki du".
Pradalesen ustez, herrialde horretako "botere-banaketak eta kontrapisuen sistemak sendotasuna eta eraginkortasuna erakutsi dute".
"Hauteskunde hauek demokrazia ariketa sakona izan dira, mundu mailako ziurgabetasunaren eta tentazio autokratikoen garaian", adierazi du.
"Euskadin beti defendatu ditugu demokrazia eta bere oinarrizko printzipioak. Arauetan oinarritutako nazioarteko ordenaren alde egiten dugu beti. Ez dugu blokeetan sinisten. Ezta inposaketan ere. Eta Ameriketako Estatu Batuak aliatu transatlantikotzat ditugu", gaineratu du.
Baina, batez ere, "Europa sendoagoa eta batuagoa. Gertatzen dena gertatzen dela ere, Europa indartsuago batek harreman transatlantiko orekatuago eta seguruagoa bermatuko du, baita gure interesentzat emankorragoa izango den nazioarteko ordena ere.".
EH Bildu
Bestalde, EH Bilduk nabarmendu duenez, "AEBn ere indarra galdu eta atzera egin du bloke erreakzionarioak", eta Brasilen eta Serbian emandako emaitzekin parekatu du.
Halaber, sare sozialetan zabaldutako mezu batean, azaroaren 29ko hauteskundeekin egin du lotura: "Historia ez dago idatzita. Ezta azaroaren 29ko emaitza ere. Autoritarioak, tekno-oligarka trumpistak eta algoritmoen jabeak ez dira garaiezinak".