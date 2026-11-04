Boto latinoak irauli ditu hauteskundeak
Texasen, James Talarico demokratak irabazi du Senatuko eserlekua, eta Trumpi emandako babesa % 46tik % 35era jaitsi da jatorri latinoko herritarren artean.
Demokratek garaipenak lortu dituzte 2024ko hauteskundeetan boto latinoak Donald Trumpi garaipena eman zioten leku askotan, hala Kongresuko bi ganberen kontrola berreskuratu dute legegintzaldiaren azken bi urteetarako.
Texasen, James Talarico demokratak irabazi du Senaturako eserlekua, eta Bastrop eta Bell konderrietan lortutako garaipenagatik nabarmendu da. Trumpek irabazi zuen 2024ko hauteskundeetan, 18,4 eta 16,2 puntuko aldearekin, hurrenez hurren.
Talarikok demokratek Bexarren zuten abantaila ere handitu du, populazioaren % 60 inguru hispanoa den konderrian, Kamala Harrisek Trump garaitu zuen lekuan.
Texasko 15. barrutian, non Trumpek 2024an 18 puntugatik irabazi zuen, Bobby Pulido demokratak bi lurralde garrantzitsutan lortu ditu garaipenak: Monica De La Cruz errepublikarrari 49,1 puntuko aldea atera dio Hidalgoko konderrian, Trumpek 2,9 puntugatik irabazi zuen konderrian, eta 45,6 puntukoa Brooksen.
Joera horren beste adibide bat Gabriel Vasquez demokratarena da. Mexiko Berriko bigarren barrutian berriro hautatu dute. Hegoaldeko barruti horrek latinoen presentzia handia du, eta Trumpek irabazi zuen 2024an, 1,8 puntuko aldearekin.
Coloradon, Manny Rutinel demokratak gehiengo latinoa duen zortzigarren barrutia berreskuratu du, Gabe Evans errepublikanoa garaituta, azken hauteskunde presidentzialetan Trumpek 1,8 puntuko aldea lortu ostean. Eserlekua errepublikanoen esku zegoen duela bi urtetik, Evansek Yadira Caraveo demokrata puntu bat baino gutxiagogatik garaitu zuelako.
NBC Newsen inkesten arabera, boto-emaile latinoen % 60k Ordezkarien Ganberarako hautagai demokratak babestu dituzte 2026an, eta 2024an % 51 izan ziren Kamala Harrisen alde bozkatu zutenak. Errepublikanoen babesa % 35era jaitsi da, Trumpek presidentzialetan % 46koa jaso ostean.
Demokratek jasotako babesak 2022ko hauteskunde legegileetan erregistratutakoa berdindu du, baina 2018ko agintaldi erdikoetan lortutako % 69tik behera geratu da. Florida izan da demokraten salbuespen nagusia.
Ameriketako Sozialista Demokratikoen (DSA) Senaturako hautagaiak, Angie Nixonek, boto-emaile latinoen % 56aren babesa eskuratu du, NBCk hautetsontzietan egindako inkestaren arabera.
Floridako biztanle latino gehien dituen Miami-Dade konderrian, demokratek 2020ko babes maila berreskuratu dute.