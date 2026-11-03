Oscar Puentek dimisioa eman du
Garraio ministro izaten jarraitzeari uko egin dio eta esan du ez dela PSOEren zerrendetan joango azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan.
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak dimisioa eman du astearte honetan Diputazio Iraunkorrean.
"Espainia bezalako herrialde bateko Garraio ministro batek ezin du bere karguan jarraitu horrelako bi istripu larrirekin urtebete baino gutxiagoan. Oso desberdinak izan arren, eta erantzukizun zuzena izan ala ez, duintasun politikoa, koherentzia eta biktimekiko enpatia kontua da", esan du Diputazio Iraunkorrean.
Joan den asteazkenean izandako istripuagatik Diputazio Iraunkorrean egindako agerraldian, oposizioak eta Gobernuko ohiko parlamentu-bazkideek, EH Bilduk izan ezik, ministroaren dimisioa eskatu dute, Adamuzen (Kordoba) urtarrilean gertatu zenaren ondoren abiadura handian aurten izandako bigarren ezbeharra baita.
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