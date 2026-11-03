TREN-ISTRIPUA URDAN

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Oscar Puente, Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroa: "Lan egingo dugu herritarrek abiadura handiarekiko konfiantza berreskuratzeko"

Iragarkia
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional del Congreso, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Puente ha solicitado su comparecencia para explicar la gestión del Gobierno ante el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el 28 de octubre de 2026. Diego Radamés / Europa Press 03 NOVIEMBRE 2026;MINISTRO DE TRANSPORTES;PUENTE;ACCIDENTE FERROVIARIO;DIPUTACIÓN PERMANENTE; 03/11/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Astearte honetan, 17:00etan, Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko ministroak agerraldia egin du Diputazio Iraunkorrean, Urdan izandako tren-istripuaren inguruan azalpenak emateko.

Trenen Istripuak Diputatuen Kongresua Politika

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