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Oscar Puente, Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroa: "Lan egingo dugu herritarrek abiadura handiarekiko konfiantza berreskuratzeko"
Astearte honetan, 17:00etan, Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko ministroak agerraldia egin du Diputazio Iraunkorrean, Urdan izandako tren-istripuaren inguruan azalpenak emateko.
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