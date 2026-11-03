Llarena epaileak Puigdemonten aurkako sumarioa itxi du, Gorenak amnistia ezar diezaion
Pablo Llarena epaileak itxi egin du 2017tik Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiaren aurka procesagatik irekitako sumarioa, Auzitegi Goreneko Zigor Aretoak amnistia behin betiko ezartzeko eta erantzukizun penal orotatik salbuesteko azken urratsa.
Pablo Llarena epaileak itxi egin du 2017tik Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiaren aurka procesagatik irekitako sumarioa, Auzitegi Goreneko Zigor Aretoak amnistia behin betiko ezartzeko eta erantzukizun penal orotatik salbuesteko azken urratsa.
Beste buruzagi independentistei, tartean Oriol Junqueras ERCren presidenteari, ezarria die legea, eta orain ez dago inolako oztoporik Auzitegi Goreneko Zigor Aretoak Puigdemonti ere aplika diezaion. Izan ere, aspalditik itzul daiteke Kataluniara, atxilotzeko agindua bertan behera utzi baitzuten.
Llarena epaileak auto bat eman du Carles Puigdemonten eta Antoni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohien auzipetzea indargabe uzteko, eta sumarioa amaitutzat jo du.