EAJk salatu du EH Bilduk Tolosako eta Andoaingo udaltzainak Intxaurrondora bidaltzen dituela praktikak egitera
Gipuzko Buru Batzarrak (GBB) ohar bat zabaldu du salaketa hori egiteko eta polizia-jarduera horiek "berehala" bertan behera uzteko eta poliziak Arkautiko euskal akademiara eramateko eskatzeko. Horrez gain, bi udalerri horietako alkateen dimisioa eskatu du EAJk.
EAJk salatu duenaren arabera, Andoaingo eta Tolosako udalek, biak EH Bilduren agindupean, udaltzainak Intxaurrondoko (Donostia) Guardia Zibilaren kuartelera "bidaltzen dituzte tiro eta prestakuntza praktikak egitera".
Gipuzko Buru Batzarrak (GBB) ohar bat zabaldu du salaketa hori egiteko eta polizia-jarduera horiek "berehala" bertan behera uzteko eta Arkautiko euskal akademiara eramateko eskatzeko. Horrez gain, bi udalerri horietako alkateek dimititzea eskatu dute jeltzaleek.
Oharrean, jeltzaleek "EH Bilduren hipokrisia, kontraesanak eta aitzakiak" kritikatu dituzte, eta koalizioaren polizia eredu alternatiboa arbuiatu dute, "nahiago baitu Guardia Zibila Ertzaintza baino, Intxaurrondo Arkauti baino eta Espainiako Gobernuaren ordezkaria lehendakaria baino".
GBBren ustez, EH Bilduk Andoainen eta Tolosan hartutako erabakiak "Euskal Poliziaren ereduaren aurkako eraso zuzena dira".