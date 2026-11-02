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EAJk salatu du EH Bilduk Tolosako eta Andoaingo udaltzainak Intxaurrondora bidaltzen dituela praktikak egitera

Gipuzko Buru Batzarrak (GBB) ohar bat zabaldu du salaketa hori egiteko eta polizia-jarduera horiek "berehala" bertan behera uzteko eta poliziak Arkautiko euskal akademiara eramateko eskatzeko. Horrez gain, bi udalerri horietako alkateen dimisioa eskatu du EAJk.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Guardia Civil. REMITIDA / HANDOUT por 112 ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/5/2026
Guardia Zibilaren ibilgailu bat. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAJk salatu duenaren arabera, Andoaingo eta Tolosako udalek, biak EH Bilduren agindupean, udaltzainak Intxaurrondoko (Donostia) Guardia Zibilaren kuartelera "bidaltzen dituzte tiro eta prestakuntza praktikak egitera".

Gipuzko Buru Batzarrak (GBB) ohar bat zabaldu du salaketa hori egiteko eta polizia-jarduera horiek "berehala" bertan behera uzteko eta Arkautiko euskal akademiara eramateko eskatzeko. Horrez gain, bi udalerri horietako alkateek dimititzea eskatu dute jeltzaleek. 

Oharrean, jeltzaleek "EH Bilduren hipokrisia, kontraesanak eta aitzakiak" kritikatu dituzte, eta koalizioaren polizia eredu alternatiboa arbuiatu dute, "nahiago baitu Guardia Zibila Ertzaintza baino, Intxaurrondo Arkauti baino eta Espainiako Gobernuaren ordezkaria lehendakaria baino".

GBBren ustez, EH Bilduk Andoainen eta Tolosan hartutako erabakiak "Euskal Poliziaren ereduaren aurkako eraso zuzena dira".

EAJ-PNV EH Bildu Politika

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