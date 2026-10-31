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Vaquerok "indarkeriarik gabeko kaleak" aldarrikatu ditu, ekintza bandalikoak egiteko sareetan luzatutako mezuen aurrean
Maribel Vaquero EAJren Kongresuko bozeramaile eta Gipuzkoako hautagaiak "indarkeriarik gabeko kaleak" aldarrikatu ditu, eta "lasaitasunaren eta erantzukizunaren" aldeko deia egin du, sare sozialetan 'Blocus' mugimenduak ekintza bandalikoak egiteko deia egin ostean. Gau beltza “kale borroka” bihurtzea saihesteko eta indarkeria anbiguotasunik gabe arbuiatzeko eskatu du Vaquerok.
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