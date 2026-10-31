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Vaquerok "indarkeriarik gabeko kaleak" aldarrikatu ditu, ekintza bandalikoak egiteko sareetan luzatutako mezuen aurrean

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 31/10/2026.- La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa para las elecciones del 29N, Maribel Vaquero (c), ha hecho declaraciones a los medios informativos este sábado en San Sebastián sobre asuntos de actualidad política. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Maribel Vaquero EAJren Kongresuko bozeramaile eta Gipuzkoako hautagaiak "indarkeriarik gabeko kaleak" aldarrikatu ditu, eta "lasaitasunaren eta erantzukizunaren" aldeko deia egin du, sare sozialetan 'Blocus' mugimenduak ekintza bandalikoak egiteko deia egin ostean. Gau beltza “kale borroka” bihurtzea saihesteko eta indarkeria anbiguotasunik gabe arbuiatzeko eskatu du Vaquerok.

EAJ-PNV Delituak Ertzaintza Politika

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