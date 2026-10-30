TOLEDOKO TREN-EZBEHARRA

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Erantzukizuna "hutsegite katearen katebegirik ahulenari ez leporatzeko" eskatu du Matutek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Radio Euskadiko "Boulevard" saioan egindako elkarrizketan, Toledoko tren istripuaren biktimei "erabateko errespetua" adierazi die Oskar Matute EH Bilduko diputatuak, eta "gertatutakoa argitu eta erantzukizunak zuritu ditzatela" eskatu du. 

Bidaiarien bi trenek talka egin dute Toledon eta bi bagoik lubeta batetik behera erori dira
Trenen Istripuak EH Bildu Politika

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