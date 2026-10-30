GIPUZKOA
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Eider Mendozak "arduraz" jokatzeko eskatu die oposizioko alderdiei, Gipuzkoako aurrekontuak onartzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Gainera, Gipuzkoako diputatu nagusiak EH Bilduri ohartarazi dio legealdia «bakarrik» amaituko duela akordioetara batzen ez bada. Aldundiak 1.433 milioi euroko aurrekontu-proiektua aurkeztu du 2027rako, iaz baino % 10 handiagoa.

EAJ-PNV Gipuzkoa Eider Mendoza Politika

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