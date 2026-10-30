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Eider Mendozak "arduraz" jokatzeko eskatu die oposizioko alderdiei, Gipuzkoako aurrekontuak onartzeko
Gainera, Gipuzkoako diputatu nagusiak EH Bilduri ohartarazi dio legealdia «bakarrik» amaituko duela akordioetara batzen ez bada. Aldundiak 1.433 milioi euroko aurrekontu-proiektua aurkeztu du 2027rako, iaz baino % 10 handiagoa.
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