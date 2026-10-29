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Zupiriak esan du ez dakiela zer den Blocus, "sareetan modu itsusian deialdiak egiten ari den hori"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Segurtasun sailburuak adierazi du astebururako 25 manifestazio edo elkarretaratze daudela deituta ofizialki EAEn, eta "kontuz" ibiltzeko deia egin du, azkenaldian gertatu direnak ikusita.

Manifestazioak Politika

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