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Zupiria: “Yo no sé lo que es el fenómeno ‘Blocus’, las policías están intentando analizarlo”
El consejero de Seguridad ha afirmado que hay 25 manifestaciones o concentraciones convocadas para este fin de semana en la CAV, y ha advertido a los convocantes que tengan en cuenta que "en este momento de confusión hay gente que se incorpora con el objetivo de provocar disturbios".
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