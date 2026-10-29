INCIDENTES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Zupiria: “Yo no sé lo que es el fenómeno ‘Blocus’, las policías están intentando analizarlo”

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zupiria: "Manifestazioa antolatzen duenak kontuan izan beharko du nor hurbiltzen zaion deialdira"

EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad ha afirmado que hay 25 manifestaciones o concentraciones convocadas para este fin de semana en la CAV, y ha advertido a los convocantes que tengan en cuenta que "en este momento de confusión hay gente que se incorpora con el objetivo de provocar disturbios".

Manifestaciones Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X