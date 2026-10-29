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Ubarretxena, sobre transferencias: "Estamos intentado acuerdos menores y dejar ventanas abiertas para la próxima legislatura”

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Maria Ubarretxena portavoz del Gobierno Vasco
18:00 - 20:00
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, hoy, en Radio Euskadi. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Transferentzien inguruko akordio "txikiak" lantzen eta hurrengo legealdirako "ateak zabalik uzteko" lanean ari da Jaurlaritza

EITB

Última actualización

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha vinculado el accidente ferroviario de Toledo al frenazo de las negociaciones de transferencias con el Ministerio de Transportes, con el que tenía encauzado un acuerdo menor para ganar autonomía en la gestión de los puertos. "Visto lo visto en el accidente ferroviario de ayer, sinceramente hoy soy más pesimista de lo que era ayer a las ocho de la mañana", ha dicho, aunque ha precisado que siguen hablando para dejar "ventanas abiertas" y algún procedimiento iniciado de cara al próximo Gobierno español. 

Gobierno de España Estatuto de Autonomía del País Vasco Política Gobierno Vasco

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