¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Ubarretxena, sobre transferencias: "Estamos intentado acuerdos menores y dejar ventanas abiertas para la próxima legislatura”
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha vinculado el accidente ferroviario de Toledo al frenazo de las negociaciones de transferencias con el Ministerio de Transportes, con el que tenía encauzado un acuerdo menor para ganar autonomía en la gestión de los puertos. "Visto lo visto en el accidente ferroviario de ayer, sinceramente hoy soy más pesimista de lo que era ayer a las ocho de la mañana", ha dicho, aunque ha precisado que siguen hablando para dejar "ventanas abiertas" y algún procedimiento iniciado de cara al próximo Gobierno español.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Zupiria: “Yo no sé lo que es el fenómeno ‘Blocus’, las policías están intentando analizarlo”
EN DIRECTO
Hace min.
El Parlamento Vasco aprueba una enmienda para que los controles sobre la RGI se apliquen "con rigor y garantías"
EN DIRECTO
Hace min.
Pedro Sánchez sitúa a once ministros en las listas al Congreso: Margarita Robles será la 'número dos'
EN DIRECTO
Hace min.
La izquierda alternativa apura hasta el último minuto para cerrar pactos, con avances desiguales por territorios
EN DIRECTO
Hace min.
Incidentes en una protesta de la extrema derecha ante el Ministerio de Transporte en Madrid
EN DIRECTO
Hace min.
Elixabete Etxanobe renuncia a la reelección como diputada general y deja vía libre a Bengoetxea
EN DIRECTO
Hace min.
El Parlamento Vasco condena los disturbios de Bilbao con el rechazo del PP y Vox y la abstención de EH Bildu
EN DIRECTO
Hace min.
Feijóo exige una investigación gubernamental inmediata sobre el accidente de tren de Urda
EN DIRECTO
Hace min.
Pradales anuncia la creación de BABES, un sistema integral para unificar todas las emergencias de Euskadi
Cargar más