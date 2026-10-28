Pradales anuncia la creación de BABES, un sistema integral para unificar todas las emergencias de Euskadi
El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado este miércoles durante el pleno monográfico sobre seguridad celebrado en el Parlamento Vasco la creación, de cara al próximo otoño, de BABES (Berehalako Arreta Bermatzeko Euskal Sistema), un nuevo sistema integral que reunirá por primera vez bajo un mismo techo operativo y tecnológico todas las capacidades de respuesta ante emergencias y seguridad de Euskadi.
BABES: un centro único de mando e inteligencia tecnológica
El nuevo sistema operativo albergará y coordinará las capacidades de Protección Civil, Salvamento Marítimo, Bomberos, Euskal Polizia (Ertzaintza y Udaltzaingoa), servicios sanitarios, instituciones locales y forales, así como el voluntariado.
La iniciativa busca dar un salto cualitativo en la gestión de crisis globales, climáticas y de seguridad ciudadana mediante un mando único y una red unificada de protección.
En palabras de Pradales, BABES "supondrá un avance en materia tecnológica sin precedentes". El nuevo sistema contará con mapas dinámicos de riesgo, herramientas predictivas, sensorización, nuevos sistemas de comunicación audiovisual o análisis de datos".
El jefe del Ejecutivo asegura que el objetivo será "estar preparados, como país, ante cualquier contingencia". Será una concepción de las emergencias que impulsará la colaboración público-privada, según ha explicado el lehendakari, para asegurar el suministro de servicios esenciales (energía, agua, telecomunicaciones y transporte) ante situaciones de contingencia o catástrofe.
En su diagnóstico de la situación actual de Euskadi, durante su intervención en el pleno monográfico en la Cámara vasca, el lehendakari ha nombrado cuatro pilares de la seguridad "para construir la Casa Vasca del futuro": convivencia, Euskal Polizia, emergencias y prevención adicciones y enfermedades mentales. BABES, el nuevo sistema integrado de emergencias, ha sido presentado dentro del tercer pilar.
Refuerzo de la Euskal Polizia e innovación operativa
En el ámbito policial, Pradales ha destacado la necesidad de consolidar un modelo de "Euskal Polizia" unificado entre Ertzaintza y Udaltzaingoa. Pradales ha anunciado que el plan de empleo prevé alcanzar los 8000 agentes de la Ertzaintza para el año 2030, priorizando una mayor presencia de proximidad a pie de calle.
Asimismo, se han anunciado mejoras tecnológicas y materiales inmediatas como implementación de sistemas dinámicos de videovigilancia y programas de IA para la toma de decisiones, nuevos simuladores móviles de conducción y uso de armas, junto con la robotización de los laboratorios de Policía Científica.
Convivencia, autoridad democrática y salud mental
En el apartado de convivencia, Pradales ha hecho un firme llamamiento a defender la autoridad democrática "sin caer en la mano dura ni en la imposición", apelando al respeto cívico hacia los profesionales de los servicios públicos (policiales, sanitarios y educativos). Además, ha condenado rotundamente las conductas violentas, la agitación social y los recientes incidentes registrados en Bilbao y Eskoriatza.
Finalmente, ha explicado que la estrategia vasca abordará la prevención comunitaria frente a nuevas vulnerabilidades, con especial foco en la salud mental, las adicciones digitales y el consumo de nuevas sustancias estupefacientes en coordinación entre los departamentos de Salud y Seguridad.