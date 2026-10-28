El nuevo sistema operativo albergará y coordinará las capacidades de Protección Civil, Salvamento Marítimo, Bomberos, Euskal Polizia (Ertzaintza y Udaltzaingoa), servicios sanitarios, instituciones locales y forales, así como el voluntariado.

La iniciativa busca dar un salto cualitativo en la gestión de crisis globales, climáticas y de seguridad ciudadana mediante un mando único y una red unificada de protección.

En palabras de Pradales, BABES "supondrá un avance en materia tecnológica sin precedentes". El nuevo sistema contará con mapas dinámicos de riesgo, herramientas predictivas, sensorización, nuevos sistemas de comunicación audiovisual o análisis de datos".

El jefe del Ejecutivo asegura que el objetivo será "estar preparados, como país, ante cualquier contingencia". Será una concepción de las emergencias que impulsará la colaboración público-privada, según ha explicado el lehendakari, para asegurar el suministro de servicios esenciales (energía, agua, telecomunicaciones y transporte) ante situaciones de contingencia o catástrofe.

En su diagnóstico de la situación actual de Euskadi, durante su intervención en el pleno monográfico en la Cámara vasca, el lehendakari ha nombrado cuatro pilares de la seguridad "para construir la Casa Vasca del futuro": convivencia, Euskal Polizia, emergencias y prevención adicciones y enfermedades mentales. BABES, el nuevo sistema integrado de emergencias, ha sido presentado dentro del tercer pilar.