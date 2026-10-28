La SEPI se reúne hoy con los oferentes de Tubos Reunidos, que "sin quita, se retirarán" del proceso de venta
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene previsto reunirse este miércoles con los cinco oferentes de Tubos Reunidos, que están comunicando a la empresa pública que, si no hay una quita de la deuda, se retirarán del proceso de venta. Por ello, le ha pedido un "cambio radical" porque ha "ahuyentado a los inversores" y, sin esa quita, la empresa se va "a la liquidación".
Así lo ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, quien ha explicado además que, desde el pasado jueves, ha tenido varias conversaciones con la SEPI y "no acepta reestructurar su deuda de 150 millones para salvar a Tubos Reunidos".
Una aspirina a un enfermo en la UCI
Según ha señalado, el pasado lunes la SEPI remitió una carta en la que expresaba su disposición a ofrecer "flexibilidad" y ha precisado que lo que está ofreciendo es "rebajar los intereses y ampliar los plazos de pago". "Es decir, no quitar la deuda, los 150 millones se quedan como están, pero sí se ofrecen a rebajar el tipo de interés y ampliar los plazos de pago", ha añadido.
Mikel Jauregi ha indicado que eso es "como ofrecer una aspirina a un enfermo en la UCI", cuando Tubos Reunidos necesita "un tratamiento de choque, no una aspirina".
Por ello, según ha manifestado, esperan que la SEPI haga "más". "La ecuación es muy simple, sin quita de la deuda de la SEPI, nos quedamos sin inversores y sin inversores se cierra Tubos Reunidos", ha advertido.
"En estos momentos, la carta que la SEPI mandó a Europa y luego al administrador concursal ha ahuyentado a los inversores que han hecho ofertas en el proceso concursal. Ofertas que hicieron con la asunción de que iba a haber una quita total de la deuda de SEPI de 150 millones", ha apuntado.
Un comprador que acepte pagar 150 millones de euros de deuda
Según ha precisado, la SEPI ha trasladado que "tiene la esperanza de encontrar a un inversor o a un consorcio de inversores que acepte pagar los 150 millones de deuda". "A mí, personalmente, y al Gobierno Vasco, nos parece muy poco probable, si no imposible, que alguien pague por Tubos Reunidos una hipoteca cinco veces mayor que su valor", ha añadido.
En este sentido, ha precisado que en las cinco ofertas seleccionadas para la próxima fase, la más alta es de 27,5 millones, "que es la quinta parte de la deuda de SEPI".
Según ha manifestado, los inversores actuales que están en el proceso de venta "lo tienen claro, sin quita se retirarán y así se lo están comunicando a SEPI".