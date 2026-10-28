La SEPI se reúne hoy con los oferentes de Tubos Reunidos, que "sin quita, se retirarán" del proceso de venta

Según ha señalado, el pasado lunes la SEPI remitió una carta en la que expresaba su disposición a ofrecer "flexibilidad" y ha precisado que lo que está ofreciendo es "rebajar los intereses y ampliar los plazos de pago". "Es decir, no quitar la deuda, los 150 millones se quedan como están, pero sí se ofrecen a rebajar el tipo de interés y ampliar los plazos de pago", ha añadido.

Mikel Jauregi ha indicado que eso es "como ofrecer una aspirina a un enfermo en la UCI", cuando Tubos Reunidos necesita "un tratamiento de choque, no una aspirina".



Por ello, según ha manifestado, esperan que la SEPI haga "más". "La ecuación es muy simple, sin quita de la deuda de la SEPI, nos quedamos sin inversores y sin inversores se cierra Tubos Reunidos", ha advertido.



"En estos momentos, la carta que la SEPI mandó a Europa y luego al administrador concursal ha ahuyentado a los inversores que han hecho ofertas en el proceso concursal. Ofertas que hicieron con la asunción de que iba a haber una quita total de la deuda de SEPI de 150 millones", ha apuntado.