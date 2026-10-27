Jauregi: "Sin quita de la deuda de SEPI, no hay inversores y sin inversores se cierra Tubos Reunidos"

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha señalado que SEPI se ha ofrecido a rebajar los tipos de interés y aplazar los plazos de pago. Sin embargo, para el consejero no es suficiente y espera que SEPI vaya a hacer más. En este sentido, ha anunciado una reunión en las próximas horas con SEPI y los inversores que han realizado ofertas por Tubos Reunidos.