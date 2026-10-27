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Jauregi: "Sin quita de la deuda de SEPI, no hay inversores y sin inversores se cierra Tubos Reunidos"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jauregi: "SEPIren zorra kendu gabe, ez dago inbertitzailerik eta inbertitzailerik gabe itxi da Tubos Reunidos"

EITB

Última actualización

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha señalado que SEPI se ha ofrecido a rebajar los tipos de interés y aplazar los plazos de pago. Sin embargo, para el consejero no es suficiente y espera que SEPI vaya a hacer más. En este sentido, ha anunciado una reunión en las próximas horas con SEPI y los inversores que han realizado ofertas por Tubos Reunidos. 

Valle de Trápaga Conflictos laborales Amurrio Industria Economía

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