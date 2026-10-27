El Gobierno Vasco aprueba un proyecto de presupuestos de récord para 2027
El Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco ha aprobado el Proyecto de Presupuestos Generales de la CAV para 2027, que asciende a 17 629 millones de euros, un 7,6 % más que en 2026. Se trata de unas cuentas récord, que según el Ejecutivo, tienen como principal objetivo “reforzar” los servicios públicos y “preparar” Euskadi para los desafíos del futuro.
Salud ( +7,4 %) y Educación (+ 13,3 %) continúan siendo los principales pilares de este esfuerzo, concentrando de forma conjunta el 54 % de los recursos presupuestarios.
El proyecto de presupuestos destina 13 122 millones de euros al bienestar de las personas y movilizan 1886 millones de euros dirigidos específicamente a jóvenes y familias, reforzando políticas de apoyo a la crianza, conciliación, emancipación, educación, vivienda y atención social.
El Gobierno Vasco incrementa un 7,9 % sus recursos propios destinados a inversión pública hasta alcanzar los 1865 millones de euros. El objetivo es, según el Ejecutivo del lehendakari Pradales, impulsar las transformaciones necesarias para afrontar con garantías los desafíos económicos, sociales y demográficos de los próximos años.
Educación y Salud
El Departamento de Educación dispondrá en 2027 de 3792,5 millones de euros, un 13,3% más que el año anterior. Entre las principales actuaciones destacan los más de 300 millones de euros destinados a políticas de inclusión, los 139,5 millones para transporte y comedor escolar, los 100 millones para la red pública y gratuita de Haurreskolak, los más de 145 millones para el programa de infraestructuras Hezkuntza Eraiki 2030, y el nuevo plan HeziGiro, dotado con 12,5 millones, para mejorar el confort climático en las aulas.
El Departamento de Salud contará en 2027 con un presupuesto de 5724,3 millones de euros, un 7,4% más que en 2026. Entre las principales actuaciones destacan los 61,1 millones de euros destinados a Salud Pública, los 55,4 millones para programas sociosanitarios, la consolidación de 5425 plazas de empleo público sanitario, la extensión de los programas de cribado de cáncer de mama, cardiovascular y neonatal, así como la culminación de la instalación de la protonterapia en el Hospital Universitario Donostia y la incorporación de una nueva flota de ambulancias.
Vivienda y juventud
El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana contará en 2027 con un presupuesto de 504,1 millones de euros, un 4,5 % más que este año. El Ejecutivo prevé impulsar la promoción de vivienda pública y de alquiler asequible, con la puesta en marcha de 1495 nuevas viviendas promovidas por Visesa y 279 viviendas y alojamientos adicionales promovidos directamente por el Departamento, además de la entrega de 711 viviendas a Alokabide para incrementar el parque público de alquiler.
El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico dispondrá en 2027 de 344,2 millones de euros, un 0,3 % más que el ejercicio anterior. Las cuentas "reforzarán" las políticas de apoyo a las familias y la juventud, con 160,9 millones de euros para ayudas por hijos e hijas y conciliación, y 26,7 millones para el programa Emantzipa, entre otras cosas.
Plazos para la aprobación de los Presupuestos
Mañana, 28 de octubre, el proyecto de presupuestos será registrado en el Parlamento Vasco, y los consejeros y las consejeras comparecerán del 2 al 4 de noviembre. Finalizadas las comparecencias, el gobierno de coalición (PNV-PSE) abrirá una ronda de contactos, de cara a su aprobación definitiva el 21 de diciembre.
De cara al trámite parlamentario, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, ha apelado este martes a la responsabilidad de las fuerzas políticas para facilitar acuerdos en torno a las cuentas públicas. "Confiamos en que prevalezca el interés general y que seamos capaces de encontrar puntos de encuentro sobre las prioridades que preocupan a la ciudadanía. El Gobierno Vasco afronta esta negociación con espíritu constructivo, voluntad de diálogo y disposición permanente al acuerdo, alejándose de planteamientos tácticos o partidistas", ha afirmado.