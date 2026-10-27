El Gobierno Vasco aprueba un proyecto de presupuestos de récord para 2027

El Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco ha aprobado el Proyecto de Presupuestos Generales de la CAV para 2027, que asciende a 17 629 millones de euros, un 7,6 % más que en 2026. Se trata de unas cuentas récord, que según el Ejecutivo, tienen como principal objetivo “reforzar” los servicios públicos y “preparar” Euskadi para los desafíos del futuro.

Salud ( +7,4 %) y Educación (+ 13,3 %) continúan siendo los principales pilares de este esfuerzo, concentrando de forma conjunta el 54 % de los recursos presupuestarios.

El proyecto de presupuestos destina 13 122 millones de euros al bienestar de las personas y movilizan 1886 millones de euros dirigidos específicamente a jóvenes y familias, reforzando políticas de apoyo a la crianza, conciliación, emancipación, educación, vivienda y atención social.

El Gobierno Vasco incrementa un 7,9 % sus recursos propios destinados a inversión pública hasta alcanzar los 1865 millones de euros. El objetivo es, según el Ejecutivo del lehendakari Pradales, impulsar las transformaciones necesarias para afrontar con garantías los desafíos económicos, sociales y demográficos de los próximos años.