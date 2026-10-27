Las elecciones en Israel ponen a prueba el liderazgo de Netanyahu

Los colegios electorales de Israel han abierto para elegir a los miembros de la 26.ª Knesset, el Parlamento israelí, y decidir si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, continúa en el poder tras una legislatura marcada por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la ofensiva contra Gaza y sucesivas escaladas militares en Oriente Medio.

Unos 7,3 millones de personas tienen derecho a voto en una jornada en la que los colegios permanecerán abiertos hasta las 22:00 horas. En total, se han habilitado 12.018 centros electorales en todo el país, incluidos los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, según la Comisión Electoral Central.

Un total de 38 partidos concurren a las elecciones, aunque las previsiones apuntan a que solo 11 superarán el umbral del 3,25 % de los votos necesario para obtener representación parlamentaria. Las encuestas dibujan una contienda muy ajustada y anticipan dificultades para que cualquiera de los dos grandes bloques alcance por sí solo la mayoría necesaria para formar Gobierno.