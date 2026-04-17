Entra en vigor el alto el fuego entre Israel y Líbano entre denuncias de incumplimientos

El alto el fuego entre Israel y Líbano ha entrado en vigor después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de diez días entre ambos países para tratar de encauzar la situación hacia la paz.

Minutos antes de la hora fijada, el Ejército israelí aseguró estar bombardeando lanzacohetes de la milicia chií Hezbolá en territorio libanés y afirmó haber atacado más de 380 objetivos en las últimas 24 horas. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, estos ataques dejaron al menos tres muertos y 21 heridos en el sur del país.

Por su parte, Hezbolá también lanzó ataques contra el norte de Israel antes de la entrada en vigor del acuerdo, haciendo sonar las alarmas e impactando en varios puntos. El servicio de emergencias israelí informó de al menos tres heridos, dos de ellos en estado grave.

El acuerdo contempla un alto el fuego inicial de diez días, con posibilidad de prórroga si se producen avances en las negociaciones y si Líbano demuestra capacidad para ejercer su soberanía en el territorio. Trump ha instado a Hezbolá a “comportarse correctamente” durante este periodo y ha reclamado el fin de la violencia.

El balance de víctimas en Líbano supera ya los 2.100 muertos en seis semanas, entre ellos más de un centenar de menores, según datos del Ministerio de Salud libanés, que también cifra en más de 7.000 los heridos.

Sin embargo, el Ejército libanés ha denunciado varias violaciones del alto el fuego pocas horas después de su entrada en vigor, con ataques israelíes y bombardeos intermitentes en distintas localidades del sur. Además, ha pedido a la población que no regrese a zonas consideradas peligrosas.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel han advertido de que mantendrán su despliegue en el sur de Líbano y han instado a la población a no desplazarse a determinadas áreas por motivos de seguridad.

La tensión en la región coincide con el frágil contexto diplomático en Oriente Próximo, donde también está en juego un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán que expira el próximo 22 de abril.

En este escenario, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado a Israel de ser “el mayor obstáculo para la paz” en la región y ha reclamado a la comunidad internacional una respuesta firme para avanzar hacia una solución de dos Estados en Palestina.