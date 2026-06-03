Ucrania lanza más de 350 drones contra Rusia, incluyendo Moscú y San Petersburgo

El Ejército de Ucrania ha lanzado durante la pasada noche más de 350 drones contra Rusia, incluyendo Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado, según ha informado este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este miércoles que las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado "importantes instalaciones en territorio ruso", entre ellas una terminal petrolera en San Petersburgo, una empresa en la región de Tambov dedicada a la producción de armamento ruso y "objetivos puramente militares en la base de Kronstadt".

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha confirmado en un mensaje en redes sociales que "infraestructuras" en Kronstadt, Kirovski y Krasnoselski han sido atacadas por fuerzas ucranianas. "Múltiples instalaciones han sufrido daños", ha dicho, al tiempo que ha confirmado que hay además "varios heridos", si bien no se han registrado víctimas mortales.

Por otra parte, al menos siete personas han muerto este miércoles a causa del impacto de un dron lanzado por el Ejército de Ucrania contra un autobús en la provincia de Donetsk, situada en el este de Ucrania y casi íntegramente bajo control de Rusia.

El gobernador prorruso de Donetsk, Denis Pushilin, ha detallado en un mensaje en redes sociales que "siete civiles han muerto" y que otros once han resultado heridos "de diversa gravedad".

Los ataques del Ejército de Ucrania llegan después de que Rusia lanzara un ataque masivo contra el territorio ucraniano causando al menos 21 muertos.