Ukrainak 350 drone baino gehiago jaurti ditu Errusiara, tartean Mosku eta San Petersburgora
Bezperan, Errusiako Armadak Ukrainako hainbat hiriren kontra egindako erasoetan gutxienez 21 pertsona hil eta ehun baino gehiago zauritu ziren.
Ukrainako Armadak 350 drone baino gehiago jaurti ditu goizaldean Errusiako hainbat hiriren aurka (Mosku, San Petersburgo eta Leningrado eskualdea), Errusiako Defentsa Ministerioak eta bertako agintariek astezken honetan baieztatu dutenez.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak sare sozialetan zabaldu duen mezuan azaldu duenez, hainbat instalazio garrantzitsuri eraso egin diete indar ukrainarrek; besteak beste, San Petersburgoko petrolio instalazio bat, Tambov eskualdeko armagintza sektoreko enpresa bat Kronstadt hiriko base militar bat.
Alexander Beglov San Petersburgoko gobernadoreak sare sozialetan zabaldutako informazioaren arabera, Ukrainako indarrek "azpiegiturak" eraso dituzte Kronstadt, Kirovski eta Krasnoselski hirietan. Kalte materialez gain, hainbat pertsona zauritu direla baieztatu du.
Bestalde, gutxienez zazpi pertsona hil dira Donetsk eskualdean, ia osorik Errusiaren kontrolpean dagoen Ukrainako eskualdean, Ukrainak autobus baten aurka drone bat jaurti ondoren.
Denis Pushilin Donetskeko gobernadore errusiazaleak sare sozialetan azaldu duenez, "zazpi zibil hil dira" eta beste hamaika "larri" zauritu dira.
Atzo, Errusiako Armadak Ukrainako hainbat hiriren kontra egindako erasoetan gutxienez 21 pertsona hil eta ehun baino gehiago zauritu ziren.
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