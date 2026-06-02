Al menos una veintena de muertos y más de cien los heridos por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

Los ataques del Ejército ruso de la pasada noche sobre varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, han dejado al menos 21 muertos y más de cien heridos, según han informado las autoridades locales.

El Servicio Estatal de Emergencias ha indicado que los ataques a gran escala de las Fuerzas Armadas rusas han matado a seis personas y herido a otras 81 en Kiev, mientras que en Dnipró son ya 15 los fallecidos, entre ellos un trabajador de los equipos de rescate y cuatro menores, además de cerca de 40 afectados más.

El organismo ha puntualizado que en la capital se han registrado daños en varios edificios residenciales. Además, se ha decretado un incendio en un edificio asociado al Ministerio del Interior ucraniano.

“Un ataque masivo y combinado”

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha denunciado que las tropas rusas han lanzado 73 misiles y más de 650 drones contra el país durante las últimas horas, en lo que ha descrito como "un ataque masivo y combinado" por tierra, mar y aire.

"El principal objetivo del ataque ha sido Kiev", ha especificado, al tiempo que ha recalcado que el Ejército ruso ha lanzado 8 misiles antibuque, 33 misiles balísticos 'Iskander', 27 misiles de crucero 'KH-101', cinco misiles de crucero 'Kalibr' y 656 drones contra territorio ucraniano.

En este sentido, ha asegurado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 40 misiles y 602 drones, si bien ha confirmado el impacto de 33 misiles y 33 drones en 38 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras 15 ubicaciones.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

La cartera ha esgrimido en un comunicado que los objetivos han sido "empresas de la industria de defensa en Kiev, Zaporiyia, Járkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumi, así como instalaciones de infraestructura de combustible y transporte usadas por las Fuerzas Armadas y bases militares".