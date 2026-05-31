Al menos 50 muertos y 70 heridos por un estallido en un almacén de explosivos en Birmania
Al menos 50 personas han muerto y 70 más han resultado heridas tras la detonación de un almacén de explosivos en Namhkam, en el estado de Shan, en el noreste de Birmania, cerca de la frontera con China.
La explosión ha afectado a varios edificios de viviendas cercanos y los servicios de emergencia continúan buscando bajo los escombros a posibles supervivientes, según informan medios birmanos. El Hospital de Namhkan ha lanzado un llamamiento por la falta de sangre para transfusiones.
El grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA, por sus siglas en inglés) ha confirmado que el edificio era uno de sus almacenes de munición y que contenía explosivos comerciales que iban a utilizar en una cantera controlada por la organización.
El TNLA ha trasladado sus condolencias a las víctimas y ha anunciado una investigación minuciosa de las causas de la explosión.
Birmania está gobernada por el Ejército desde el golpe de Estado de 2021. Los militares desataron una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).
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