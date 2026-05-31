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Más de 400 detenidos en Francia por disturbios tras victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones

París concentra la mayoría de los arrestos en una noche marcada por incendios, actos vandálicos y enfrentamientos aislados con la Policía. Durante la noche, al menos siete agentes de Policía han resultado heridos.
PARIS (France), 31/05/2026.- PSG fans react in Parc des Princes stadium in Paris, France, 30 May 2026. Paris Saint-Germain played Arsenal in the UEFA Champions League final in Hungary on 30 May. (Liga de Campeones, Francia, Hungría) EFE/EPA/VALENTINA CAMU
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 400 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, PSGk Txapeldunen Liga irabazi ostean izandako istiluetan
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Agencias | EITB

Última actualización

Las autoridades francesas han detenido a al menos 416 personas en distintos puntos del país durante los incidentes registrados tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) frente al Arsenal en la final de la Liga de Campeones, en una noche de celebraciones que ha derivado en numerosos altercados, especialmente en la capital francesa, donde se han reportado 283 arrestos.

Miles de aficionados han salido a las calles para festejar el triunfo del conjunto parisino frente al Arsenal en la final disputada en Budapest, si bien parte de las celebraciones han desembocado en episodios de violencia y daños materiales

A medianoche se habían contabilizado 336 detenciones en toda Francia, de las que 235 correspondían a la capital. Horas antes, las fuerzas de seguridad habían informado de 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París.

En los Campos Elíseos se han concentrado hasta 20 000 personas, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. También se han registrado importantes concentraciones en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

Durante la noche, al menos siete agentes de Policía han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras una caída en Agen (Lot-et-Garonne), ciudad ubicada a orillas del río Garona en la que se han registrado enfrentamientos violentos.

Asimismo, un quiosco ha sido incendiado y varios vehículos han sufrido desperfectos, mientras que varios grupos de individuos han intentado aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han informado igualmente de una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas han irrumpido en la vía antes de ser desalojadas. También se han registrado actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.

Los disturbios no se han limitado únicamente a París. Las autoridades han reportado incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. En la primera se han registrado lanzamientos de artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas. Según el ministro del Interior, se han registrado escenas de saqueo en unas quince ciudades de Francia.

Francia París Internacional

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