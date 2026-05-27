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Detenido en Berlín un presunto colaborador del autor del apuñalamiento a un turista de Bilbao

El ataque ocurrió en febrero del año pasado junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. La víctima, un joven bilbaíno de 30 años, sobrevivió tras permanecer varios días hospitalizado en Berlín. El autor material fue condenado a 13 años de prisión por tentativa de asesinato, lesiones graves y pertenencia al Estado Islámico, y hasta ahora no había trascendido la existencia de un posible colaborador.

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Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Berlinen turista bilbotar bati egindako erasoaren egileari ustez laguntzeagatik
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EITB

Última actualización

La Fiscalía Federal alemana ha informado este miércoles de la detención en Berlín de un ciudadano sirio acusado de haber colaborado presuntamente con el autor del apuñalamiento sufrido por un turista bilbaíno de 30 años en febrero de 2025 en el Monumento a los Judíos de Europa Asesinados.

Según la investigación, el arrestado habría mantenido contacto con el agresor y podría haberle animado a ejecutar el ataque, de motivación yihadista y antisemita, la víspera de los hechos.

Hasta ahora no había trascendido la posible existencia de un colaborador en el caso. El autor material fue condenado el pasado marzo a 13 años de prisión por tentativa de asesinato, lesiones graves y tentativa de pertenencia al Estado Islámico.

El detenido comparecerá ante el juez instructor, que decidirá sobre su posible ingreso en prisión preventiva.

El ataque se produjo junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados, uno de los principales memoriales de Berlín. El agresor apuñaló a la víctima por la espalda, causándole heridas graves en el cuello y la cara. 

Tras la agresión, el joven fue trasladado a un hospital berlinés, donde permaneció ingresado varios días. Posteriormente recibió el alta y regresó a Euskadi, donde su familia confirmó que se recuperaba favorablemente.

Una persona herida de gravedad tras ser apuñalada en el monumento al Holocausto de Berlín
Alemania Bilbao Comunidad Autonóma Vasca Internacional

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