Decenas de miles de checos piden el cese del ministro de Cultura por su proyecto de reforma de la financiación de la TV pública

Decenas de miles de manifestantes han salido este domingo a las calles de Praga para exigir el cese del ministro de Cultura, Oto Klempir, por su propuesta de reforma del sistema de financiación de la radiotelevisión pública, al considerar que su objetivo es controlar estos medios.



"Oto, lárgate ya", han gritado los manifestantes, que tras congregarse en la céntrica Plaza Vieja de la capital checa han marchddo hacia el Ministerio de Cultura, donde los organizadores, miembros de la ONG Un millón de momentos para la democracia, acordonaron la entrada con un cinta que decía: "Manos fuera de los medios públicos", el lema de ésta y otras protestas celebradas en Praga y otras ciudades checas desde marzo.



El consejo de ministros tiene previsto abordar este lunes, 25 de mayo, el polémico proyecto de ley por el que los entes públicos de radiodifusión recibirán financiación estatal directa, en vez del sistema de tasas ciudadanas, mientras que sus órganos directivos seguirán siendo elegidos con el sistema actual.

