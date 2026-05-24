DEFENSA DE LOS MEDIOS PÚBLICOS
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Decenas de miles de checos piden el cese del ministro de Cultura por su proyecto de reforma de la financiación de la TV pública

El consejo de ministros tiene previsto abordar este lunes, 25 de mayo, el polémico proyecto de ley por el que los entes públicos de radiodifusión recibirán financiación estatal directa, en vez del sistema de tasas ciudadanas, mientras que sus órganos directivos seguirán siendo elegidos con el sistema actual.
Prague (Czech Republic), 24/05/2026.- People take part in a protest in support of public service media and against proposed funding changes outside the Czech Ministry of Culture in Prague, Czech Republic, 24 May 2026. Participants protested a bill proposed by the government of Prime Minister Andrej Babis to change the funding model for Czech Television and Czech Radio, saying the proposed changes could threaten public service media independence. (Protestas, República Checa, Praga) EFE/EPA/STRINGER
Imagen captada en la manifestación de Praga. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Milaka txekiarrek Kultura ministroa kargugabetzeko eskatu dute, telebista publikoaren finantzaketa aldatu nahi izateagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

Decenas de miles de manifestantes han salido este domingo a las calles de Praga para exigir el cese del ministro de Cultura, Oto Klempir, por su propuesta de reforma del sistema de financiación de la radiotelevisión pública, al considerar que su objetivo es controlar estos medios.

"Oto, lárgate ya", han gritado los manifestantes, que tras congregarse en la céntrica Plaza Vieja de la capital checa han marchddo hacia el Ministerio de Cultura, donde los organizadores, miembros de la ONG Un millón de momentos para la democracia, acordonaron la entrada con un cinta que decía: "Manos fuera de los medios públicos", el lema de ésta y otras protestas celebradas en Praga y otras ciudades checas desde marzo.

El consejo de ministros tiene previsto abordar este lunes, 25 de mayo, el polémico proyecto de ley por el que los entes públicos de radiodifusión recibirán financiación estatal directa, en vez del sistema de tasas ciudadanas, mientras que sus órganos directivos seguirán siendo elegidos con el sistema actual.

Prague (Czech Republic), 24/05/2026.- A person wears a television-shaped costume reading “Truth will prevail” and featuring Czech Culture Minister Oto Klempir during a protest in support of public service media at Old Town Square in Prague, Czech Republic, 24 May 2026. Participants protested a bill proposed by the government of Prime Minister Andrej Babis to change the funding model for Czech Television and Czech Radio, saying the proposed changes could threaten public service media independence. (Protestas, República Checa, Praga) EFE/EPA/STRINGER

Los representantes de la ONG han mostrado hoy un cartel con 180 000 firmas de ciudadanos y ciudadanas para pedir que Klempir retire su proyecto legislativo.

Esta reforma no sólo ha chocado con la resistencia de los representantes de los entes públicos, que ven en ella una interferencia contraria a las garantías de su funcionamiento libre, estable y predecible, sino también de organismos como el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), que ha manifestado su preocupación, advirtiendo del riesgo de socavar la independencia de los medios públicos.

También han criticado el proyecto otros ministros de la coalición gubernamental formada por populistas y eurocríticos.

Manifestaciones Europa Televisión Pública Internacional

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