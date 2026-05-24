Milaka txekiarrek Kultura ministroa kargugabetzeko eskatu dute, telebista publikoaren finantzaketa aldatu nahi izateagatik
Ministroen Kontseiluak astelehen honetan, maiatzak 25, aztertuko du irrati-difusioko erakunde publikoek Estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzeko lege-proiektu polemikoa. Orain arte, herritarren tasen sistemaren bidez finantzatzen da.
Dozenaka mila manifestari atera dira igande honetan Pragako kaleetara Oto Klempir Kultura ministroaren kargugabetzea eskatzeko, irrati-telebista publikoaren finantziazio sistema erreformatzeko proposamena dela eta, hedabide horiek kontrolatzea helburua duela iritzita.
"Oto, alde hemendik", oihukatu dute manifestariek. Txekiar hiriburuko erdiguneko Plaza Zaharrean elkartu ondoren, Kultura Ministeriora joan dira, eta antolatzaileek, Milioi bat une demokraziarentzat gobernuz kanpoko erakundeko kideek, sarrera hesitu dute "Atera eskuak hedabide publikoetatik" zioen zinta batekin, martxotik Pragan eta Txekiako beste hiri batzuetan egindako protesten leloa errepikatuz.
Ministroen Kontseiluak astelehen honetan, maiatzak 25, aztertuko du irrati-difusioko erakunde publikoak herritarren tasen sistemarekin finantzatu ordez, Estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzea aurreikusten duen lege-proiektu polemikoa.
Gobernuz Kanpoko Erakundeak herritarren 180.000 sinadura lortu ditu Klempirrek bere proiektu legegilea atzera bota dezala eskatzeko.
Erreforma horrek talka egin du sektore askorekin. Herritarrez gain, erakunde publikoetako ordezkariek funtzionamendu aske, egonkor eta aurreikusgarriaren aurkako interferentzia gisa ikusten dute eta Prentsaren Nazioarteko Institutuak (IPI) ere kezka adierazi du, hedabide publikoen independentzia ahultzeko arriskuaz ohartaraziz.
Are gehiago, populistek eta eurokritikoek osatutako gobernu-koalizioko beste ministro batzuek ere kritikatu egin dute Kultura ministroaren proiektua.
