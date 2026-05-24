KOMUNIKABIDE PUBLIKOEN DEFENTSA

Milaka txekiarrek Kultura ministroa kargugabetzeko eskatu dute, telebista publikoaren finantzaketa aldatu nahi izateagatik

Ministroen Kontseiluak astelehen honetan, maiatzak 25, aztertuko du irrati-difusioko erakunde publikoek Estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzeko lege-proiektu polemikoa. Orain arte, herritarren tasen sistemaren bidez finantzatzen da.

Prague (Czech Republic), 24/05/2026.- People take part in a protest in support of public service media and against proposed funding changes outside the Czech Ministry of Culture in Prague, Czech Republic, 24 May 2026. Participants protested a bill proposed by the government of Prime Minister Andrej Babis to change the funding model for Czech Television and Czech Radio, saying the proposed changes could threaten public service media independence. (Protestas, República Checa, Praga) EFE/EPA/STRINGER

Pragako manifestazioa. Argazkia: EFE

Agencias | EITB

Dozenaka mila manifestari atera dira igande honetan Pragako kaleetara Oto Klempir Kultura ministroaren kargugabetzea eskatzeko, irrati-telebista publikoaren finantziazio sistema erreformatzeko proposamena dela eta, hedabide horiek kontrolatzea helburua duela iritzita.

"Oto, alde hemendik", oihukatu dute manifestariek. Txekiar hiriburuko erdiguneko Plaza Zaharrean elkartu ondoren, Kultura Ministeriora joan dira, eta antolatzaileek, Milioi bat une demokraziarentzat gobernuz kanpoko erakundeko kideek, sarrera hesitu dute "Atera eskuak hedabide publikoetatik" zioen zinta batekin, martxotik Pragan eta Txekiako beste hiri batzuetan egindako protesten leloa errepikatuz.

Ministroen Kontseiluak astelehen honetan, maiatzak 25, aztertuko du irrati-difusioko erakunde publikoak herritarren tasen sistemarekin finantzatu ordez, Estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzea aurreikusten duen lege-proiektu polemikoa.

Prague (Czech Republic), 24/05/2026.- A person wears a television-shaped costume reading “Truth will prevail” and featuring Czech Culture Minister Oto Klempir during a protest in support of public service media at Old Town Square in Prague, Czech Republic, 24 May 2026. Participants protested a bill proposed by the government of Prime Minister Andrej Babis to change the funding model for Czech Television and Czech Radio, saying the proposed changes could threaten public service media independence. (Protestas, República Checa, Praga) EFE/EPA/STRINGER

Gobernuz Kanpoko Erakundeak herritarren 180.000 sinadura lortu ditu Klempirrek bere proiektu legegilea atzera bota dezala eskatzeko.

Erreforma horrek talka egin du sektore askorekin. Herritarrez gain, erakunde publikoetako ordezkariek funtzionamendu aske, egonkor eta aurreikusgarriaren aurkako interferentzia gisa ikusten dute eta Prentsaren Nazioarteko Institutuak (IPI) ere kezka adierazi du, hedabide publikoen independentzia ahultzeko arriskuaz ohartaraziz.

Are gehiago, populistek eta eurokritikoek osatutako gobernu-koalizioko beste ministro batzuek ere kritikatu egin dute Kultura ministroaren proiektua.

