Koro Barriolaren gorpua aurkitu dute Venezuelan, hondakinen artean hildako hirugarren euskalduna
81 urte zituen eta donostiarra zen; Alazne Solabarrieta eta Jon Sustacharen gorpuak aurkitu zituzten aurretik.
Venezuelako erreskate-taldeek Koro Barriolaren gorpua aurkitu dute hondakinen artean. Herrialdea astindu duten lurrikaren ondorioz hildako hirugarren biktima euskalduna da. 81 urteko donostiarra La Guairan bizi zen, lurrikarek gogorren jo duten eremuetako batean.
Barriolaren gorpua bizi zen eraikinaren hondakinen artean aurkitu dute. Senideek, lagunek eta Venezuelako euskal komunitateko kideek bilaketa-lanetan parte hartu dute.
Koro Barriola baieztatutako hirugarren hildako euskalduna da, Alazne Solabarrieta eta Jon Sustacharen ondoren. Bi horien heriotzak lurrikararen ondorengo egunetan baieztatu zituzten.
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