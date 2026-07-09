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Trump afirma que España "se ha redimido por completo" tras la cumbre de la OTAN

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que el Gobierno español ha atendido una solicitud de "numerosos pagos" de la Alianza Atlántica y ha elogiado la unidad mostrada por los aliados al término de la reunión en Ankara. Horas antes había amenazado con romper las relaciones comerciales con España.
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Euskaraz irakurri: NATOren goi-bileraren ostean Espainia "oso eskuzabal" aritu dela esan du Trumpek
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EITB

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado al término de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara (Turquía), que España "se ha redimido por completo" tras acceder, según su versión, a una solicitud de "numerosos pagos" de la Alianza Atlántica. El mandatario ha realizado estas declaraciones después de haber protagonizado, horas antes, un duro enfrentamiento verbal con el Gobierno español por su negativa a comprometerse con un gasto en defensa del 5 % del PIB.

"He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo", ha declarado Trump ante los medios tras la segunda jornada de la cumbre. A continuación, ha asegurado que España "se ha mostrado muy generosa" al atender una solicitud de pagos y ha añadido que, de no haberlo hecho, "ni siquiera" habría hablado con las autoridades españolas.

El presidente estadounidense también ha destacado el clima de consenso alcanzado durante la reunión de los aliados. "Hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante. Ha habido algo muy positivo en ello", ha señalado.

Horas antes había amenazado con romper el comercio con España

Las palabras de Trump contrastan con las pronunciadas anteriormente en una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que arremetió contra España por no aceptar elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB.

En esa intervención, calificó a España de "causa perdida" y de "aliado terrible de la OTAN", además de pedir que se interrumpiera "completamente" el comercio bilateral. "Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten (...) No quiero saber nada de España", llegó a afirmar.

 

Trump confía en que España acabe elevando el gasto en defensa

Pese a ese cambio de tono, Trump ha calificado la cumbre de la OTAN de "exitosa" y marcada por la "unificación" entre los aliados.

Además, ha recordado que el objetivo de gasto en defensa ha pasado del 2 % al 5 % del PIB y ha confiado en que los países que todavía no se han comprometido con esa meta, entre ellos España, terminen haciéndolo "bastante pronto", después de que, según ha dicho, se hayan mostrado "muy positivos".

Estados Unidos OTAN España Internacional

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