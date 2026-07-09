Trump afirma que España "se ha redimido por completo" tras la cumbre de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado al término de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara (Turquía), que España "se ha redimido por completo" tras acceder, según su versión, a una solicitud de "numerosos pagos" de la Alianza Atlántica. El mandatario ha realizado estas declaraciones después de haber protagonizado, horas antes, un duro enfrentamiento verbal con el Gobierno español por su negativa a comprometerse con un gasto en defensa del 5 % del PIB.

"He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo", ha declarado Trump ante los medios tras la segunda jornada de la cumbre. A continuación, ha asegurado que España "se ha mostrado muy generosa" al atender una solicitud de pagos y ha añadido que, de no haberlo hecho, "ni siquiera" habría hablado con las autoridades españolas.

El presidente estadounidense también ha destacado el clima de consenso alcanzado durante la reunión de los aliados. "Hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante. Ha habido algo muy positivo en ello", ha señalado.