Otros 33 buques cruzan Ormuz con autorización iraní, por lo que ya son 150 en cinco días
Mientras Teherán y Washington se acercan a un acuerdo de paz que aliviaría la navegación en la región, las Fuerzas Armadas de Irán han afirmado que se encargarán de la seguridad del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz bajo un “nuevo orden regional y mundial” y “sin presencia extranjera”.
La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado este domingo que 33 buques comerciales, incluidos petroleros y portacontenedores, atravesaron el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas bajo supervisión y protección iraní, con lo que un total de 150 embarcaciones han cruzado el paso desde el miércoles.
“Durante las últimas 24 horas, 33 embarcaciones, entre ellas petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales, atravesaron el estrecho de Ormuz tras obtener autorización y bajo la coordinación y protección de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, ha indicado el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por los medios iraníes.
La Guardia Revolucionaria ha asegurado además que mantiene un “control inteligente” sobre el estratégico paso marítimo, por donde antes de la guerra transitaba cerca del 20 % del petróleo y gas mundial.
Con el paso de estos 33 buques, un total de 150 embarcaciones ha logrado atravesar el estratégico paso marítimo en los últimos cinco días con autorización iraní.
Irán mantiene parcialmente restringido el tráfico marítimo en la zona desde el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, mientras Washington ha respondido con un cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes desde mediados de abril.
Las Fuerzas Armadas de Irán han afirmado hoy que se encargarán de la seguridad del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz bajo un “nuevo orden regional y mundial” y “sin presencia extranjera”, mientras Teherán y Washington se acercan a un acuerdo de paz que aliviaría la navegación en la región.
Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el memorando de entendimiento contemplaría la recuperación del volumen de tránsito de buques por el estrecho de Ormuz existente antes de la guerra, pero bajo control iraní.
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