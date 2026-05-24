Trump asegura que se están negociando los "últimos detalles" del acuerdo con Irán, que se anunciará "pronto"
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán encaran su fase decisiva y las partes aseguran que el acuerdo está ya muy avanzado. Tanto Washington como Teherán han confirmado progresos en las conversaciones, mientras Pakistán, mediador del proceso, habla de un posible avance crucial durante el fin de semana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el Memorándum de Entendimiento entre ambos países está negociado “en gran parte” y que únicamente restan “los últimos aspectos y detalles” antes de su anuncio formal.
Trump aseguró en redes sociales que el pacto supondrá un “preludio de la paz” y señaló que las conversaciones incluyen cuestiones estratégicas como la apertura del estrecho de Ormuz. El mandatario también reveló haber mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el proceso.
Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, reconoció que en la última semana se ha producido un acercamiento de posiciones entre las delegaciones. No obstante, evitó presentar el acuerdo como inminente y pidió esperar “tres o cuatro días” para comprobar la evolución definitiva de las conversaciones.
Baghaei explicó que las negociaciones giran en torno a una propuesta iraní de 14 puntos que ha sido intercambiada varias veces entre ambas partes mediante mediación paquistaní. Según indicó, el objetivo actual es cerrar un memorando de entendimiento aceptable para todos los implicados.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, coincidió en que se han logrado “algunos avances” y dejó abierta la posibilidad de novedades inminentes. Durante un acto en Nueva Delhi, Rubio afirmó que las conversaciones siguen activas y que podría haber anuncios “más tarde hoy, mañana o en un par de días”.
Pakistán, que ejerce como principal mediador, trasladó también un mensaje de optimismo. Un alto funcionario de seguridad paquistaní aseguró que Irán y Estados Unidos están “más cerca de un acuerdo que nunca” desde la ruptura de conversaciones anteriores en Islamabad y apuntó a un posible avance decisivo durante el fin de semana. Islamabad destacó además las “discusiones fructíferas” mantenidas en Teherán por el jefe del Ejército paquistaní, Asam Munir, con las autoridades iraníes.
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