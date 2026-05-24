Trumpek esan du akordioaren "azken xehetasunak" negoziatzen ari direla Iranekin, eta laster iragarriko dutela

Washingtonek eta Teheranek elkarrizketetan aurrerapausoak eman dituztela baieztatu dute, eta Pakistanek, prozesuaren bitartekariak, gertu ikusten du aurrerapauso erabakigarri bat.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 10/03/2026.- People walk past a huge billboard showing the late Iranian supreme leaders Ayatollah Ruhollah Khomeini (L), Ayatollah Ali Khamenei (C), and the new Iranian supreme leader Ayatollah Mojtaba Khamenei (R) at Valiasr Square in Tehran, Iran, 10 March 2026. The late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed during a joint US-Israel military operation across Iran in the early hours of 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

AEBren eta Iranen arteko negoziazioek fase erabakigarriari ekin diote, eta akordioa oso aurreratuta dagoela ziurtatu dute bi aldeek. Washingtonek eta Teheranek elkarrizketetan aurrerapausoak eman dituztela baieztatu dute, eta Pakistanek, prozesuaren bitartekariak, esan du asteburuan aurrerapen erabakigarria izan daitekeela.

Donald Trump AEBko presidenteak larunbat honetan adierazi duenez, bi herrialdeen arteko akordio memoranduma "hein handi batean" negoziatuta dago, eta "azken xehetasunak" baino ez dira falta.

Trumpek sare sozialetan azaldu duenez, ituna "bakearen aurrekaria" izango da, eta elkarrizketetan hainbat gai estrategiko biltzen dira, hala nola Ormuzko itsasartea irekitzea. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin telefonoz hitz egin duela ere jakinarazi du.

Teherandik, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaile Esmail Baghaeik aitortu du azken astean jarrerak hurbildu dituztela bi ordezkaritzek. Hala ere, ez du esan akordioa berehala aurkeztuko dutela, eta "hiruzpalau egun" itxaroteko eskatu du elkarrizketen behin betiko bilakaera egiaztatzeko.

Baghaeiren hitzetan, Iranek egindako 14 puntuko proposamenaren inguruan egin dituzte negoziazioak. Proposamen hori hainbat aldiz trukatu dute bi aldeek Pakistanen bitartekaritzaren bidez. Horren arabera, memorandum onargarri bat ixtea da orain helburua.

Marco Rubio AEBko Estatu idazkariaren esanetan, "aurrerapauso batzuk" eman dira. New Delhin egindako ekitaldi batean esan duenez, elkarrizketak ez dira amaitu, eta "gaur, bihar edo egun pare batean" iragarriko dute.

Pakistanek ere, baikortasun mezua helarazi du. Pakistango segurtasun funtzionario batek ziurtatu duenez, Iran eta AEB "inoiz baino gertuago daude akordio batetik", eta asteburuan aurrerapauso erabakigarria izan daitekeela adierazi du. Islamabadek, gainera, Asam Munir Pakistango Armadako buruak Irango agintariekin Teheranen izandako "elkarrizketa emankorrak" nabarmendu ditu.

