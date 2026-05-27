Gizon bat atxilotu dute Berlinen turista bilbotar bati egindako erasoaren egileari ustez laguntzeagatik
Erasoa iazko otsailean gertatu zen Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren. Erasoaren egileari 13 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten martxoan, hilketa saiakera, lesio larriak eta Estatu Islamikoaren kide izatea egotzita, eta orain arte ez da ezagutu ustezko laguntzaile baten existentzia.
Alemaniako Fiskaltza Federalak asteazken honetan jakitera eman duenez, Berlinen Siriako herritar bat atxilotu dute, 2025eko otsailean Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan 30 urteko turista bilbotarrari egindako erasoaren egileari ustez laguntzeagatik.
Ikerketaren arabera, atxilotuak harremana izan zuen erasotzailearekin, eta litekeena da gertakarien bezperan eraso egitera animatu izana, motibazio jihadista eta antisemitarekin.
Orain arte ez dute jakinarazi ustezko kolaboratzaile bat egon zitekeenik. Egile materialari 13 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten martxoan, hilketa saiakeragatik, lesio larriengatik eta Estatu Islamikoko kide izaten saiatzeagatik.
Orain, atxilotua epailearen aurretik pasako da, eta hark erabakiko du espetxera bidali edo ez.
Erasoa Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan gertatu zen. Erasotzaileak bizkarretik sastatu zuen biktima, eta zauri larriak eragin zizkion lepoan eta aurpegian. Erasoaren ondoren, gaztea Berlingo ospitale batera eraman zuten, eta egun batzuk eman zituen bertan. Ondoren, alta jaso eta Euskadira itzuli zen.
