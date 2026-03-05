ERASOA
13 urteko kartzela zigorra ezarri diote Berlinen turista bilbotar bat larri zauritu zuen atentatuaren egileari

Erasoa iazko otsailean gertatu zen, Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren.

Erasoa gertatu zen lekua. Argazkia: EITB
Berlingo Eskualde Auzitegiak 13 urteko kartzela-zigorra ezarri dio Wassim Al Mussleh siriarrari, 2025eko otsailean Alemaniako hiriburuan izandako atentatu islamistagatik.

Erasoa Eraildako Europako Juduen Monumentuaren ondoan gertatu zen, Berlingo memorialik garrantzitsuenetako batean. Erasotzaileak bizkarretik sastatu zuen biktima, eta zauri larriak eragin zizkion.

Ikerketaren arabera, akusatua Alemanian erradikalizatu zen eta motibazio islamistagatik eta antisemitagatik jardun zuen. Fiskaltzaren arabera, juduei eraso egiteko aukeratu zuen erasoaren lekua, eta Bilboko gaztea Israelgo herritar batekin nahastu zuen.

Erasoaren ondoren, gaztea Berlingo ospitale batera eraman zuten, eta egun batzuk eman zituen bertan. Ondoren, alta jaso eta Euskadira itzuli zen.

Epaiak 13 urteko espetxe-zigorra ezarri dio erasoaren egileari, Alemaniako hiriburuko erdigunean izandako atentatuagatik.

