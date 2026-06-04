Migrazioak
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NBEko giza eskubideen buruak migrazio politika berria "berriz aztertzeko" eskatu dio EBri

Volker Türk goi-komisarioak adierazi duenez, arau berriek nazioarteko legeak eta EBkoak errespetatu behar dituzte, "migrazioaren kudeaketa justu, iraunkor eta giza eskubideekin duten konpromisoa islatuz".

Llegada masiva de personas a las costas de Ceuta en mayo de 2021. Foto: EFE

Pertsona migratzaileak Ceutan, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Volker Türk Nazio Batuen Erakundeko giza eskubideetarako goi-komisarioak pertsona migratzaileen itzulerei buruzko arau berriak berriz aztertzeko eskatu dio Europar Batasunari. Arau horiek Hogeita zazpien migrazio-politika gogortzen dute, deportazioak arintzen dituzte eta hirugarren herrialdeetara bideratzea aurreikusten dute.

"Berme mugatuak dituzten itzulera-zentroak sortzea hirugarren herrialdeetan, atxiloketaren erabilera zabaltzea, baita haurrekin ere, eta itzulketak eragin ditzaketen babesak ahultzea, horrek guztiak kontu handiz hausnartzea merezi du", azpimarratu du Türkek  X sare sozialeko bere kontu ofizialean.

Arau berriek nazioarteko legeak eta EBkoak errespetatu behar dituztela adierazi du goi-komisarioak, "migrazioaren kudeaketa justu, iraunkor eta giza eskubideetan oinarrituaren aldeko konpromisoa islatuz".

Europako Parlamentuak, Europako Batzordeak eta EBko Kontseiluak itzuleren araudiari buruzko behin-behineko akordio politikoa lortu zuten astelehenean.

Berritasun nagusien artean dago estatu kideek pertsona migratzaileen jatorriaz bestelako beste herrialde batzuetara deportatu ahal izango dutela, itzulera-zentro gisa izendatu duten horietara. Horretarako, herrialde horiek akordio bat sinatu beharko dute aldez aurretik, eta ez itzultzeko printzipioa errespetatu.

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