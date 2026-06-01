EkIALDE HURBILEKO GERRA

Iranek berretsi egin du Libano su-eten akordioan sartzen dela, eta Israelen erasoek ondorioak izango dituztela ohartarazi du

Su-etena ezarrita dagoen arren, Israelek erasoak areagotu ditu Libanon. Azken orduotan, Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrak Armadari agindu dio Beirut inguruan dagoen Dahieh eskualdea bonbardatzeko, Hezbollahren gotorleku delakoan. 

Libano israel bombardaketak

Israelen erasoak, Libano hegoaldean. Argazkia: EFE

EITB

Iranek berretsi egin du Ameriketako Estatu Batuekin izenpetutako su-etenerako akordioak gerrako "fronte guztiak" hartzen dituela kontuan, "baita Libano ere". Mezu hori zabaldu du Abbas Araghtxi Atzerri Gaietarako ministro irandarrak goizean, sare sozialetan, Israelek Beirut inguruan egindako azken erasoen ondoren. 

Araghtxik Israel apirilaren 8ko akordioa etengabe urratzen ari dela adierazi du, eta ohartarazi du eraso horiek "ondorioak" izango dituztela. Estatu Batuekin akordioa lortzeko "oztopo nagusia" Israel Libanoren kontra egiten ari den ofentsiba dela esan du Iranek.

Donald Trump AEBko presidenteak, hala ere, Iranek akordio bat lortu nahi duela azaldu du, eta hori laster iritsiko dela esan du berriro.

Bonbardaketak Libanon

Gaur goizean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Beirut hegoaldeko auzoei erasotzeko agindu zuzena eman du, auzo horiek Hezbollah Iranen aldeko miliziaren gune direlakoan.

Milaka eta milaka lagun hasi dira dagoeneko auzo horietatik ihesi ateratzen, Libano iparralderantz. 

Joan den astearen amaieran zabaldu zenez, Teherango eta Washingtongo negoziatzaileek aurreakordio bat lortu zuten, Ormuzko itsasartea desblokeatzeko eta su-etena luzatzeko.

Akordio horrek, baina, Trumpek onestea behar zuen, eta hark zirriborroko hainbat puntu aldatzea eskatu zuen. 

Hala ere, Iranek hasieratik ukatu zuen AEBrekin aurreakordioa itxi izana.

EBren eskaera

Europar Batasunak, beste behin, Israeli eskatu dio Libanon egiten ari den erasoaldia eteteko, eta herrialde horren subiranotasuna errespetatzeko. "Israeli eskatzen diogu Libanon egiten ari den erasoak eteteko eta Libanoren subiranotasuna eta lurraldetasuna errespetatzeko", esan du Anouar al-Anouni EBren Atzerri Ekintzarako Zerbitzuko eledunak, goizean egin duen agerraldian. 

Esan duenez, Europa bide diplomatikoetatik lanean ari da Libanon "tentsioa" jaisteko, eta elkarrizketaren bidez konponbidea bideratzeko. 

Eguneko Titularrak Libano Israel Iran Benjamin Netanyahu Munduko albisteak

