Iranek berretsi egin du Libano su-eten akordioan sartzen dela, eta Israelen erasoek ondorioak izango dituztela ohartarazi du
Su-etena ezarrita dagoen arren, Israelek erasoak areagotu ditu Libanon. Azken orduotan, Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrak Armadari agindu dio Beirut inguruan dagoen Dahieh eskualdea bonbardatzeko, Hezbollahren gotorleku delakoan.
Iranek berretsi egin du Ameriketako Estatu Batuekin izenpetutako su-etenerako akordioak gerrako "fronte guztiak" hartzen dituela kontuan, "baita Libano ere". Mezu hori zabaldu du Abbas Araghtxi Atzerri Gaietarako ministro irandarrak goizean, sare sozialetan, Israelek Beirut inguruan egindako azken erasoen ondoren.
Araghtxik Israel apirilaren 8ko akordioa etengabe urratzen ari dela adierazi du, eta ohartarazi du eraso horiek "ondorioak" izango dituztela. Estatu Batuekin akordioa lortzeko "oztopo nagusia" Israel Libanoren kontra egiten ari den ofentsiba dela esan du Iranek.
Donald Trump AEBko presidenteak, hala ere, Iranek akordio bat lortu nahi duela azaldu du, eta hori laster iritsiko dela esan du berriro.
Bonbardaketak Libanon
Gaur goizean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Beirut hegoaldeko auzoei erasotzeko agindu zuzena eman du, auzo horiek Hezbollah Iranen aldeko miliziaren gune direlakoan.
Milaka eta milaka lagun hasi dira dagoeneko auzo horietatik ihesi ateratzen, Libano iparralderantz.
Joan den astearen amaieran zabaldu zenez, Teherango eta Washingtongo negoziatzaileek aurreakordio bat lortu zuten, Ormuzko itsasartea desblokeatzeko eta su-etena luzatzeko.
Akordio horrek, baina, Trumpek onestea behar zuen, eta hark zirriborroko hainbat puntu aldatzea eskatu zuen.
Hala ere, Iranek hasieratik ukatu zuen AEBrekin aurreakordioa itxi izana.
EBren eskaera
Europar Batasunak, beste behin, Israeli eskatu dio Libanon egiten ari den erasoaldia eteteko, eta herrialde horren subiranotasuna errespetatzeko. "Israeli eskatzen diogu Libanon egiten ari den erasoak eteteko eta Libanoren subiranotasuna eta lurraldetasuna errespetatzeko", esan du Anouar al-Anouni EBren Atzerri Ekintzarako Zerbitzuko eledunak, goizean egin duen agerraldian.
Esan duenez, Europa bide diplomatikoetatik lanean ari da Libanon "tentsioa" jaisteko, eta elkarrizketaren bidez konponbidea bideratzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Hildako bat, dozenaka zauritu, 900 atxilotu inguru eta 178 agente kolpatu, PSGren garaipenaren osteko istiluetan
Barne ministroak azaldu duenez, iaz baino % 45 atxiloketa gehiago egin ziren; izan ere, istiluak egongo zirelakoan, polizia dispositibo handia zabaldu zen herrialde osoan. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak esan du "nazkatuta" dagoela "indarkeria eszena onartezinez".
Kolonbiako ultraeskuinak irabazi du lehen itzulia, eta ezkerrak zalantzan jarri du zenbaketa sistema informatikoa
Abelardo de la Espirella ultraeskuindarrak ezkerra aurreratu du igande honetan Kolonbiako hauteskundeen lehen itzulian. Ekainaren 21ean izango da bigarren itzulia eta aurrez aurre izango du Ivan Cepeda ezkerreko hautagaia.
Kongotik itzuli berri den gizon bat isolatu dute Sardinian (Italia), ebola izan dezakeelakoan
Gizona Kongoko Errepublika Demokratikoko hiriburutik itzuli zen atzo, larunbata, Erroman lurreratu zen hegaldi batean, eta, ondoren, beste hegaldi bat hartu zuen Sardiniara. Egun batzuk zeramatzala sukarrarekin jakinarazi zuen bertan.
Frantziak NBEko Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du, Israelek Libanon egindako operazioengatik
Apirilaren erdialdean, Israelek 'lerro hori' bat ezarri zuen (Gazan aplikatzen duena bezalakoa), bi herrialdeen arteko mugatik hamar bat kilometrora doana, eta bien arteko perimetroa Israelgo tropek inbaditu zuten. Azken egunotan, indar armatuak lerro horretatik aurrera egiten ari dira.
50 lagun hil eta 70 zauritu dira Myanmarko lehergaien biltegi batean izandako eztandan
Leherketak inguruko hainbat etxebizitza-eraikinetan izan du eragina, eta larrialdi zerbitzuek bizirik atera daitezkeenen bila jarraitzen dute hondakinen azpian, Birmaniako hedabideek jakitera eman dutenez.
Israelek Beauforteko gaztelua bereganatu du eta Libano hegoaldeko erasoak areagotu ditu
Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk adierazi duenez, Beauforteko gaztelua okupatzea "mugarri erabakigarria" da, baita Israelek Libanoren aurrean duen "politikaren erabateko aldaketa" ere.
Pertsona bat hil da eta 780 baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, PSGk Txapeldunen Liga irabazi ostean izandako istiluetan
Sute, ekintza bandaliko eta Poliziarekin liskar ugari izan dira gauean Frantziako hainbat tokitan, eta gutxienez zazpi agente zauritu dira. Parisen egin dituzte atxiloketa gehienak.
Petroren eredu sozialarekin jarraitu edo eskuinera bira egitea aukeratuko du Kolonbiak gaur
Hautagaien artean, Ivan Cepeda egungo presidentearen jarraitzailea dago, baita eskuineko politikak proposatzen dituzten Abelardo de la Espriella eta Paloma Valencia ere.
Iranek bake akordiorako adostasunak onartu ditu, eta AEBri egotzi dio beti atzera botatzea
Reza Zabib Iranek Espainiako Estatuan duen enbaxadoreak negoziazioak nahasten aritzea egotzi dio Donald Trump AEBko presidenteari. Era berean, Israelek bakea oztopatzeko ahaleginetan jarduten duela salatu du, eta Ormuzko itsasartearen kontrola Irani aitortu behar zaiola.