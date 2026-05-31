Israelek Beauforteko gaztelua bereganatu du eta Libano hegoaldeko erasoak areagotu ditu

Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk adierazi duenez, Beauforteko gaztelua okupatzea "mugarri erabakigarria" da, baita Israelek Libanoren aurrean duen "politikaren erabateko aldaketa" ere.

Beauforteko gaztelua. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Beauforteko gaztelua kontrolpean duela iragarri du Israelgo Armadak. Libano hegoaldean eta Litani ibaiaren iparraldean dago kokatuta, eta inguru horretan hedatu dira Israelgo indarrak azken egunetan. Horrez gain, "Hezbollahko azpiegituraren" aurkako erasoak egin ditu gaur, igandearekin, Tiro Libanoko hirian eta herrialdearen hegoaldeko beste herri batzuetan.

"Operazioa duela egun batzuk hasi zen, eta Israelgo Defentsa Indarren lurreko tropa askok operazioak hasi zituzten Defentsa Lerro Aurreratua hedatzeko", Armadak lurraldearen inbasioa azaltzeko zabaldutako komunikatuaren arabera.

Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk adierazi duenez, Beauforteko gaztelua okupatzea "mugarri erabakigarria" da, baita Israelek Libanoren aurrean duen "politikaren erabateko aldaketa" ere.

"Beldurraren hesia gainditu dugu", gaineratu du Netanyahuk bere bulegotik zabaldutako bideo batean, eta, Beaufort okupatu ostean, "Hezbollahren menpe zeuden tokien gaineko Israelen kontrola sendotzeko eta zabaltzeko jarraibideak" eman dituela jakinarazi du, leku horien gaineko xehetasunik eman gabe.

1982ko Libanoren inbasioan ere Beauforteko gaztelua bereganatu zuen Israelek, eta 2000. urtera arte atxiki zuen, Libano hegoaldetik alde egin zuen arte.

