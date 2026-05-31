Ibilaldiak milaka euskaltzaleren erdigune bihurtu du Bilbo
Hiru gune nagusitan banatzen dira ekimenak: Txurdinagako kiroldegia musika- eta abentura-proposamenen agertoki bihurtu da; Europa Parkeak familia ugari bildu ditu, haurrentzako jarduerei esker; eta Kirikiño Ikastolak, berriz, tailerrak, jolasak, emanaldiak eta karaoke-saioak hartu ditu, besteak beste.
Bilboko Txurdinaga auzoan Bizkaiko ikastolen jai erraldoia den Ibilaldia ospatzen ari dira gaur, igandea, Kirikiño Ikastolak antolatuta. Eguraldia lagun, goizean goizetik milaka eta milaka euskaltzale hurbildu dira ingurura, euskara, hezkuntza eta euskal kultura uztartzen dituen jai berezian gozatzeko. Egitarau zabala antolatu dute horretarako, kultura, musika eta aisialdirako jarduera ugari eskainiz.
Amaia Usandizaga eta Ainhize Vega ikasle ohiek aurkeztutako hasiera ekitaldian, agintari ugari izan dira: Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia, Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburua eta Ibone Bengoetxea lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua, besteak beste.
Pedrosaren esanetan, euskara "elkarbizitzarako eta kohesio sozialerako hizkuntza" da, bereziki gero eta anitzagoa den gizartean. Ikasgeletan istorio, hizkuntza eta ibilbide desberdinak dituzten haurrak eta familiak bizi dira. Horregatik, Pedrosaren arabera, erronka ez da euskara irakastea bakarrik, baizik eta hizkuntza naturaltasunez erabiltzen duten guneak sortzea eta pertsona gehiagori komunitatearen parte sentitzen laguntzea.
Halaber, euskararen biziberritzea guztion ardura dela ere azpimarratu du, erakunde, gizarte eragile, ikastetxe, familia eta herritarrak interpelatzen dituena.
Txalapartaren doinuek lagunduta, bertan bildutako euskaltzaleei ongietorria egiteko aurreskua egin dute hasiera ekitaldian. Erraldoien parte-hartzeak eta ikastolako ikasleek bereziki prestatutako Hiri kiribili bil! kantaren koreografiak borobildu dute aurkezpena.
Bilboko Kirikiño Ikastolako arduradunek Santurtziko Bihotz Gaztea Ikastolari eman diote lekukoa, horrek izango baitu Bizkaiko ikastolen aldeko festaren hurrengo edizioa antolatzeko ardura.
Egun osoan zehar, umeentzako hamaika jarduera egongo dira gune guztietan, tartean EITBko MAKUSIren gunea, publiko gaztearentzat, Kirikiño Ikastolan egongo den Umeen Hirian. Abenturazaleentzat, berriz, kiroldegian, EITBko Conquis Dorrearen erronkari aurre egiteko aukera izango dute ausartenek.
