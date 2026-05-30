Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, pertsonen legez kanpoko trafikoa leporatuta

Gidatzen zuen ibilgailuan 24 eta 48 urte bitarteko 12 pertsona zihoazen. Ertzain-etxera eraman dituzte identifikatzeko, eta laster egingo dituzte atzerritarrekin egin beharreko kudeaketak. Furgonetaren miaketan hainbat pasaporte aurkitu dituzte.

Detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de tráfico ilegal de personas, al ser sorprendido con 12 ocupantes en una furgoneta

Ertzaintzaren trafiko-kontrola. Artxiboko argazkia: Segurtasun Saila

EITB

Ertzaintzak 36 urteko gizonezko bat atxilotu du larunbat goizaldean, pertsonen legez kanpoko trafikoko delitu bat egotzita, 12 pertsona zeramatzan furgoneta batean zihoala harrapatu ostean, ibilgailuaren edukiera baimendua gaindituta, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Gertakariak 01:20 aldera jazo dira, N-622 errepidean, Gasteiz parean, Ertzaintzaren trafiko-kontrol batean. Une horretan, ertzainek egiaztatu dute furgonetak gidaria eta beste 11 pertsona zeramatzala, gehienez 9 pertsonentzat izan arren. Horietako bat, gainera, maletategian zihoan.

Bidaiariak identifikatzean, agenteek egiaztatu dute gidariak bakarrik zeramala dokumentazioa. Gainerakoek ez zuten dokumentaziorik, eta bertsio kontrajarriak eman dituzte bidaiaren jatorriari, helmugari eta arrazoiari buruz.

Bidaiariak, 24 eta 48 urte bitarteko gizonezkoak guztiak, ertzain-etxera eraman dituzte identifikatzeko. Aurreikusten da laster egingo dituztela atzerritarrekin egin beharreko kudeaketak .

Furgonetaren miaketan bidaiari batzuen pasaporteak eta ibilgailuan ez zeuden beste pertsona batzuen agiriak topatu dituzte.

Gidaria atxilotuta dago, eta epailearen esku utziko dute polizia-eginbideak amaitu ondoren.

Gasteiz Delituak Ertzaintza Gizartea

