2027ko foru hauteskundeak

Chivitek iragarri du berriro aurkeztuko dela Nafarroako hauteskundeetara

Nafarroako Alderdi Sozialistaren Lurralde Batzordean egin du iragarpena Nafarroako presidenteak, "Alderdi Sozialistan sinesten jarraitzen dudalako".

PAMPLONA, 30/05/2026.- La secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado ante su partido que se volverá a presentar a las elecciones forales en 2027 porque sigue "creyendo en el PSOE", pese a que "no han sido fáciles" los últimos meses. Chivite ha intervenido durante el Comité Regional del PSOE en Navarra, donde ha explicado que cree en los "principios y valores" de su partido, en la "presunción de inocencia" y en la "Justicia". "Si consiguen que dudemos, habrá un ganador y no voy a permitirlo", ha dicho. La presidenta ha señalado que "no hay alternativa" a su Gobierno en Navarra, donde "los números no suman ni con la ultraderecha", al tiempo que ha llamado a la militancia socialista a combatir la polarización, defender las instituciones y afrontar un nuevo ciclo político “con más fuerza que nunca”.EFE/Jesús Diges

Lurralde Batzordean egin du iragarpena Maria Chivitek. Argazkia: EFE

EITB

Maria Chivite PSNko idazkari nagusi eta Nafarroako Gobernuko presidenteak 2027ko foru hauteskundeetara berriro aurkeztuko dela iragarri du, "Alderdi Sozialistan sinesten jarraitzen dudalako", nahiz eta azken hilabeteak "errazak ez izan".

Chivitek Nafarroako Alderdi Sozialistaren Lurralde Batzordean egin du iragarpena. Bere hitzaldian adierazi duenez, "alderdiaren printzipioetan eta balioetan, errugabetasun presuntzioan eta justizian sinesten jarraitzen dut". "Zalantza sortzea lortzen badute, irabazle bat egongo da, eta ez dut onartuko", esan du.

Nafarroako Gobernuaren "alternatibarik ez dago", horren hitzetan, "ultraeskuinarekin batuta ere zenbakiek ez baitute ematen". Polarizazioari aurre egiteko, erakundeak defendatzeko eta ziklo politiko berri bati "inoiz baino indar gehiagorekin" aurre egiteko deia egin die militanteei.

"Proiektu honen buru izaten jarraitu nahi dut, Nafarroarentzat ona dela uste dudalako, gauzak ondo ateratzen ari direla uste dudalako eta oraindik lan asko dugulako egiteko", adierazi du, eta alderdiaren babes esplizitua ere eskatu du: "Nik ezin dut bakarrik egin. Nirekin behar zaituztet".

2027ko foru eta udal hauteskundeak prestatzeko barne prozesua abiatuko dutela ere iragarri du buruzagi sozialistak. Gaikako lantaldeak eratuko dituzte eta programa irekia eta parte-hartzailea osatuko dute, horren arabera.

María Chivite Nafarroa Nafarroako Gobernua PSN Politika

david sanchez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

David Sanchezen defentsak  epaiketa baliogabetzea eskatu du

Pedro Sanchez Espainiako Gobernu presidentearen anaia 2017an Badajozeko Diputazioan kontserbatorioetako musika-jardueren koordinatzaile gisa kontratatu izanak legezko baldintza guztiak bete zituen edo ustezko entxufismo kasu bat izan zen argitu beharko du epaimahaiak. Hamaika pertsona daude akusatuen aulkian. Akusazioak 3 urteko zigorra eta gaitasungabetzea eskatzen du; Fiskaltzak absoluzioa eskatzen du guztientzat.

