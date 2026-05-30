Chivitek iragarri du berriro aurkeztuko dela Nafarroako hauteskundeetara
Nafarroako Alderdi Sozialistaren Lurralde Batzordean egin du iragarpena Nafarroako presidenteak, "Alderdi Sozialistan sinesten jarraitzen dudalako".
Maria Chivite PSNko idazkari nagusi eta Nafarroako Gobernuko presidenteak 2027ko foru hauteskundeetara berriro aurkeztuko dela iragarri du, "Alderdi Sozialistan sinesten jarraitzen dudalako", nahiz eta azken hilabeteak "errazak ez izan".
Chivitek Nafarroako Alderdi Sozialistaren Lurralde Batzordean egin du iragarpena. Bere hitzaldian adierazi duenez, "alderdiaren printzipioetan eta balioetan, errugabetasun presuntzioan eta justizian sinesten jarraitzen dut". "Zalantza sortzea lortzen badute, irabazle bat egongo da, eta ez dut onartuko", esan du.
Nafarroako Gobernuaren "alternatibarik ez dago", horren hitzetan, "ultraeskuinarekin batuta ere zenbakiek ez baitute ematen". Polarizazioari aurre egiteko, erakundeak defendatzeko eta ziklo politiko berri bati "inoiz baino indar gehiagorekin" aurre egiteko deia egin die militanteei.
"Proiektu honen buru izaten jarraitu nahi dut, Nafarroarentzat ona dela uste dudalako, gauzak ondo ateratzen ari direla uste dudalako eta oraindik lan asko dugulako egiteko", adierazi du, eta alderdiaren babes esplizitua ere eskatu du: "Nik ezin dut bakarrik egin. Nirekin behar zaituztet".
2027ko foru eta udal hauteskundeak prestatzeko barne prozesua abiatuko dutela ere iragarri du buruzagi sozialistak. Gaikako lantaldeak eratuko dituzte eta programa irekia eta parte-hartzailea osatuko dute, horren arabera.
Zupiriak ohartarazi du sektore batzuek Polizia erabiliko dutela liskarretan aitzakia gisa uda honetan
Larunbatean Loiuko aireportuan izandako istiluei buruz EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez esan du hori Zupiria sailburuak.
Koalizio gobernuaren aurkako "ofentsiba" argia da, Lander Martinezen arabera, baina informazio "larria" ere atera dela onartu du
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Lander Martinez Sumarreko Bizkaiko diputatuak zalantzan jarri du EAJk hauteskunde orokorrak aurreratzeko egin duen eskaera Aitor Esteban EBBko presidenteak planteatutakoa bezain "gogorra eta zuzena" den.
UPNk salaketa aurkeztu du Espainiako Futbol Federazioaren aurrean, Euskal Herriko mapa daraman Athleticen kamiseta berria dela eta
Alderdi erregionalistak neurriak hartzeko galdegin dio Lehiaketa Batzordeari, eta eragotz dezala lehiaketa ofizialetan elastiko hori erabiltzea. Ohartarazi duenez, bide judizial guztiak agortzeko prest dago.
Euskararen biziberritzeak behar duen "paradigma gaurkotua elkarrekin" eraikitzeko deia egin du Pradalesek
Euskararen Aholku Batzordearen bilera zuzendu du gaur arratsaldean Imanol Pradales lehendakariak, Ibone Bengoetxea lehenengo lehendakariorde eta Hizkuntza eta Politikako sailburuarekin batera. "Euskararen etorkizunak kohesio soziala, aliantza berriak eta adostasun zabalak" behar dituela nabarmendu du.
Sanchezek Kongresuan agerraldia egitea eskatu du, azken ikerketa judizialen ostean
Ekainaren 24an izango litzateke azalpenak emateko saio hori, Kontseilu Europarraren hurrengo bileran parte hartu eta gero. Erabaki hau hartu du, PSOEri eragin dioten azken erabaki judizialen ondoren, oposizioak eta Gobernuko kideek azalpenak eta hauteskundeak aurreratzea eskatu dutelako.
Fernandez Diaz Kitchen kasutik bereizi da, esanez operazioaren berri izan zuela prentsan argitaratu zenean
Barne ministro ohiak ukatu egin du ustezko espioitzari buruzko mezurik bidali izana.
Puente ministroak Gobernua "eraisteko" saiakerak ikusten ditu, "demokratikoak ez diren" metodoak erabilita
Epaitegietan irekita dauden eta PSOE zipriztintzen duten prozesuei buruz hitz egin du Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak Kongresuko pasiloetan. Justiziari lan egiten utzi behar zaiola berretsi du, eta Gobernua eraisteko saiakera bat dagoela uste du.
David Sanchezen defentsak epaiketa baliogabetzea eskatu du
Pedro Sanchez Espainiako Gobernu presidentearen anaia 2017an Badajozeko Diputazioan kontserbatorioetako musika-jardueren koordinatzaile gisa kontratatu izanak legezko baldintza guztiak bete zituen edo ustezko entxufismo kasu bat izan zen argitu beharko du epaimahaiak. Hamaika pertsona daude akusatuen aulkian. Akusazioak 3 urteko zigorra eta gaitasungabetzea eskatzen du; Fiskaltzak absoluzioa eskatzen du guztientzat.
Estebanen esanetan, legegintzaldia "amaierara iritsi da" eta hauteskundeak aurten egitea eskatu du
EBBko presidentearen ustez, egoera politikoa "erabat blokeatuta" dago, eta "interes orokorrak" hauteskundeak deitzea eskatzen duela uste du. Gainera, baztertu du bere alderdiak Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako zentsura-moziorik bultzatuko duenik.