PROZESU JUDIZIALAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek Kongresuan agerraldia egitea eskatu du, azken ikerketa judizialen ostean

Ekainaren 24an izango litzateke azalpenak emateko saio hori, Kontseilu Europarraren hurrengo bileran parte hartu eta gero. Erabaki hau hartu du, PSOEri eragin dioten azken erabaki judizialen ondoren, oposizioak eta Gobernuko kideek azalpenak eta hauteskundeak aurreratzea eskatu dutelako.

PEDRO SANCHEZ KORTEA
Pedro Sanchez artxiboko irudi batean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchezek, Espainiako Gobernuko presidenteak, Diputatuen Kongresuko osoko bilkuraren aurrean agerraldia egitea eskatu du, PSOErekin lotutako azken ikerketa judizialen ostean, egoera politikoaren berri emateko.

Gobernuak eskaera hori egin du bai oposizioko alderdiek bai gobernukideek gai horien inguruko azalpenak eskatu dituztelako. 

Izan ere, azken egunetan izan dugu Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiaren inputazioaren berri eta epaileak Leire Diez PSOEko militante ohiaren kasua zabaldu duela jakin dugu. 

Agerraldia kasu horien ondorengo egoera politikoaren berri emateko eta Europako Kontseiluaren hurrengo bileraren (ekainaren 18 eta 19an) berri emateko eskatu dute. Beraz, aurreikusten da Sanchezen agerraldia ekainaren 24an izango dela.

Sanchezek berak egindako eskaeraz gain, ERCk, Podemosek, BNGk eta Compromisek ere eskaera bateratua aurkeztu dute.

Azken egunotako erabaki judizialen ondorioz, PPk eta inbestidurarako kideek azalpenak emateko eta hauteskundeak aurreratzeko eskaerak egin dituzte. Gaur bertan, Aitor Esteban EAJko buruzagiak esan du legegintzaldia "amaitu" dela.

Hala ere, Gobernuak baztertu egin du, oraingoz, hauteskundeak aurreratzea, eta Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko ministro Oscar Puentek salatu du "neurri" eta "metodo ez demokratikoak" erabiltzen ari direla Gobernua eraisten saiatzeko.

Pedro Sanchez Espainiako gobernua Diputatuen Kongresua Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

david sanchez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

David Sanchezen defentsak  epaiketa baliogabetzea eskatu du

Pedro Sanchez Espainiako Gobernu presidentearen anaia 2017an Badajozeko Diputazioan kontserbatorioetako musika-jardueren koordinatzaile gisa kontratatu izanak legezko baldintza guztiak bete zituen edo ustezko entxufismo kasu bat izan zen argitu beharko du epaimahaiak. Hamaika pertsona daude akusatuen aulkian. Akusazioak 3 urteko zigorra eta gaitasungabetzea eskatzen du; Fiskaltzak absoluzioa eskatzen du guztientzat.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X